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Violência

Polícia investiga se bebê de 8 meses foi estuprado em Vila Velha

A mãe disse à polícia que levou o filho ao hospital e, após o bebê ser atendido, a médica suspeitou de estupro
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

13 set 2019 às 09:47

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 09:47

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Civil investiga se um bebê de 8 meses foi estuprado em Barramares, Vila Velha. O caso foi registrado na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha na madrugada desta sexta-feira (13).
A mãe do menino, uma jovem de 25 anos, relatou à Polícia Civil que levou a criança ao Hospital Estadual Infantil Dr. Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, por suspeita de falta de ar. Ao atender o bebê, uma pediatra suspeitou de estupro.
A partir da suspeita da médica, a mãe registrou o caso na delegacia e recebeu encaminhamento para fazer exames no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

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