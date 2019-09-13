Polícia investiga se bebê de 8 meses foi estuprado em Vila Velha

A Polícia Civil investiga se um bebê de 8 meses foi estuprado em Barramares, Vila Velha. O caso foi registrado na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha na madrugada desta sexta-feira (13).
A mãe do menino, uma jovem de 25 anos, relatou à Polícia Civil que levou a criança ao Hospital Estadual Infantil Dr. Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, por suspeita de falta de ar. Ao atender o bebê, uma pediatra suspeitou de estupro.
A partir da suspeita da médica, a mãe registrou o caso na delegacia e recebeu encaminhamento para fazer exames no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.