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Polícia investiga descarte irregular de centenas de soros fisiológicos em Guaçuí

Quase 2 mil frascos foram encontrados vazios, com os fundos cortados, mesmo dentro do prazo de validade na Secretaria Municipal de Saúde; Polícia investiga o caso

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 12:34

Publicado em 

20 dez 2024 às 12:34
Quase duas mil garrafas de soro fisiológico da prefeitura de Guaçuí são descartadas
Quase duas mil garrafas de soro fisiológico da prefeitura de Guaçuí são descartadas Crédito: Alvimar Gabri
Quase dois mil frascos de soro fisiológico foram descartados de forma irregular em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. As unidades estavam com os fundos cortados, dentro do prazo de validade, e em caixas dentro de um almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde. A prefeitura diz que vai apurar o caso, e a situação é investigada pela Polícia Civil.
Um boletim de ocorrência denunciando a situação foi registrado na Delegacia de Guaçuí na manhã desta sexta-feira (20). O denunciante narra que na quinta-feira (19) recebeu uma ligação anônima denunciando uma queima de 84 caixas, com 16 frascos de soro fisiológico em cada uma, totalizando aproximadamente 1.344 recipientes queimados em uma área da prefeitura.
Já nesta sexta-feira, foram encontradas outras 118 caixas, com 1.888 frascos na distribuidora de remédios de saúde. Todos os recipientes estavam com os fundos cortados e sem soro fisiológico.

Investigação

Procurada, a Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disse que será instaurado um procedimento administrativo interno para apurar os fatos relacionados à situação em questão. “Reforçamos nosso compromisso com a transparência e a ética na administração pública. O objetivo do procedimento é identificar os responsáveis, que serão devidamente responsabilizados conforme as normas legais e administrativas vigentes”, divulgou a administração municipal, em nota.
A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação e que está empenhada em identificar e responsabilizar os suspeitos. Informações que auxiliem as autoridades na elucidação de delitos ou infrações podem ser feitas pelo canal do Disque-Denúncia (181).

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