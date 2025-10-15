Roubo em Cobilândia

Polícia identifica e prende suspeito de roubar Hilux em Vila Velha

Jhusten de Araújo Matos, de 29 anos, foi localizado em Cobi de Baixo e confessou participação no crime, que ocorreu em junho, em Cobilândia

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 12:01

Um homem de 29 anos foi preso na tarde de terça-feira (14), em Cobi de Baixo, Vila Velha, suspeito de participar do roubo de uma caminhonete Hilux ocorrido no dia 11 de junho deste ano, em Cobilândia, no mesmo município. O suspeito foi identificado como Jhusten de Araújo Matos.

Segundo a Polícia Civil, havia um mandado de prisão temporária contra ele. A prisão foi realizada por equipes da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), após informações repassadas por policiais da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) sobre a localização do suspeito.

Durante o interrogatório, Jhusten confessou a participação no crime.

“Na ocasião, a vítima estava em frente a sua residência retirando o carro da garagem, quando foi abordada pelos suspeitos. Foi um crime de oportunidade, não tendo nenhuma ligação com a chamada Gangue da Hilux, cujos integrantes já foram presos pelas forças de segurança”, disse o chefe da DFRV, delegado Marcos Aurélio Oliveira.

Jhusten foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha para os procedimentos de praxe e, posteriormente, transferido para o sistema prisional.

