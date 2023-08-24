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Grande Vitória

Fábrica clandestina de cigarros falsificados é descoberta pela PF na Serra

A ação aconteceu na tarde desta quinta-feira (24) em conjunto com o Ministério do Trabalho; mais de 4 mil caixas de cigarros falsos da marca "Gift" foram apreendidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2023 às 18:57

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 18:57

Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério do Trabalho, descobriu uma fábrica clandestina de cigarros falsificados e ainda apreendeu caixas que imitavam da marca "Gift" com produtos falsos. O local foi descoberto, na Serra, na tarde desta quinta-feira (24), após o recebimento de denúncias anônimas.
Até o o início da noite, já havia sido apreendido mais de 4 mil caixas, além de insumos para produção, como fumo, filtro, cola, caixa, rótulo, plásticos para embalagem, maquinário de produção de cigarros e de embalagens, dois caminhões e duas motocicletas. 
A ação partiu de denúncia recebida pela Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários (Delefaz) de que no local haveria trabalhadores em condições análogas à de escravo, alguns deles estrangeiros.
Fábrica clandestina de cigarros falsificados na Serra
Fábrica clandestina de cigarros falsificados na Serra foi descoberta pelaa Polícia Federal Crédito: Divulgação / Polícia Civil
Chegando ao local, os policiais constataram o funcionamento da produção clandestina de cigarros, que contava com alojamento para mais de 20 pessoas - todos fugiram antes da chegada da equipe policial.
Segundo a Polícia Federal, haverá uma investigação para apurar se o local era usado para prática ilegal de trabalho escravo.

Polícia Federal descobre fábrica clandestina de cigarros falsificados

Outros detalhes da ação serão divulgados em uma coletiva de imprensa com o superintendente da PF no Estado, o delegado Eugenio Ricas, na sede da corporação, em Vila Velha. 

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