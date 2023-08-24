Fábrica clandestina de cigarros falsificados é descoberta pela PF na Serra

Polícia Federal , em ação conjunta com o Ministério do Trabalho , descobriu uma fábrica clandestina de cigarros falsificados e ainda apreendeu caixas que imitavam da marca "Gift" com produtos falsos. O local foi descoberto, na Serra , na tarde desta quinta-feira (24), após o recebimento de denúncias anônimas.

Até o o início da noite, já havia sido apreendido mais de 4 mil caixas, além de insumos para produção, como fumo, filtro, cola, caixa, rótulo, plásticos para embalagem, maquinário de produção de cigarros e de embalagens, dois caminhões e duas motocicletas.

A ação partiu de denúncia recebida pela Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários (Delefaz) de que no local haveria trabalhadores em condições análogas à de escravo, alguns deles estrangeiros.

Fábrica clandestina de cigarros falsificados na Serra foi descoberta pelaa Polícia Federal Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Chegando ao local, os policiais constataram o funcionamento da produção clandestina de cigarros, que contava com alojamento para mais de 20 pessoas - todos fugiram antes da chegada da equipe policial.

Segundo a Polícia Federal, haverá uma investigação para apurar se o local era usado para prática ilegal de trabalho escravo.

Polícia Federal descobre fábrica clandestina de cigarros falsificados