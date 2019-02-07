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Norte do ES

Polícia encontra máscaras de 'La Casa de Papel' com trio detido no ES

Segundo a Polícia Militar, todo o material apreendido, os dois veículos recuperados e os três envolvidos foram detidos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Barra de São Francisco

Publicado em 

07 fev 2019 às 20:03

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 20:03

Crédito: Divulgação
Entre armas de fogo e carros roubados, a Polícia Militar de Barra de São Francisco apreendeu quatro itens, no mínimo, inusitados: duas perucas de cabelos longos (uma loira e outra castanho) e duas máscaras de produções famosas (uma do filme Pânico e outra da série Casa de Papel). As buscas aconteceram durante essa segunda-feira (4), na cidade de Ecoporanga, no Norte do Espírito Santo.
Após denúncia anônima indicar que um homem de 50 anos estaria vendendo um veículo furtado, os policiais se dirigiram ao Córrego do Café e encontraram o suspeito escondido em um matagal da região. Com ele, foram apreendidos uma pistola, 26 munições e um carregador da arma. Na última quarta-feira (30), o acusado já havia sido detido por porte de armamento restrito, mas acabou liberado na mesma data após pagamento de fiança.
Já durante a revista na residência do suspeito, a PM apreendeu dois rifles, duas espingardas, um carregador de pistola e duas toucas ninjas, além das perucas e das máscaras. Com aspecto de um fantasma, a primeira fantasia era utilizada por assassinos no filme Pânico de 1996; enquanto a segunda, à semelhança do pintor Salvador Dalí, marcou presença nos rostos de assaltantes da série Casa de Papel, lançada ano passado.
EM PARALELO
Após a primeira denúncia, novas informações indicaram que o carro furtado estava escondido nos fundos da residência de um segundo suspeito. Feita a localização, o veículo e uma pistola air soft foram apreendidos. Por fim, a PM também recuperou um segundo automóvel roubado, abandonado por um terceiro suspeito, que percebeu a chegada dos policiais.
Segundo a Polícia Militar, todo o material apreendido, os dois veículos recuperados e os três envolvidos foram detidos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Barra de São Francisco, cidade do Noroeste do Estado, que faz divisa com Ecoporanga.

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