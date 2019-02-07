Polícia encontra máscaras de 'La Casa de Papel' com trio detido no ES

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Polícia Militar de Barra de São Francisco apreendeu quatro itens, no mínimo, inusitados: duas perucas de cabelos longos (uma loira e outra castanho) e duas máscaras de produções famosas (uma do filme Pânico e outra da série Casa de Papel). As buscas aconteceram durante essa segunda-feira (4), na cidade de Ecoporanga, no Norte do Espírito Santo. Entre armas de fogo e carros roubados, ade Barra de São Francisco apreendeu quatro itens, no mínimo, inusitados: duas perucas de cabelos longos (uma loira e outra castanho) e duas máscaras de produções famosas (uma do filme Pânico e outra da série Casa de Papel). As buscas aconteceram durante essa segunda-feira (4), na cidade de, nodo

Após denúncia anônima indicar que um homem de 50 anos estaria vendendo um veículo furtado, os policiais se dirigiram ao Córrego do Café e encontraram o suspeito escondido em um matagal da região. Com ele, foram apreendidos uma pistola, 26 munições e um carregador da arma. Na última quarta-feira (30), o acusado já havia sido detido por porte de armamento restrito, mas acabou liberado na mesma data após pagamento de fiança.

Já durante a revista na residência do suspeito, a PM apreendeu dois rifles, duas espingardas, um carregador de pistola e duas toucas ninjas, além das perucas e das máscaras. Com aspecto de um fantasma, a primeira fantasia era utilizada por assassinos no filme Pânico de 1996; enquanto a segunda, à semelhança do pintor Salvador Dalí, marcou presença nos rostos de assaltantes da série Casa de Papel, lançada ano passado.

EM PARALELO

Após a primeira denúncia, novas informações indicaram que o carro furtado estava escondido nos fundos da residência de um segundo suspeito. Feita a localização, o veículo e uma pistola air soft foram apreendidos. Por fim, a PM também recuperou um segundo automóvel roubado, abandonado por um terceiro suspeito, que percebeu a chegada dos policiais.