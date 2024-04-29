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Vídeo mostra crime

Polícia desvenda roubo a loja de celulares com extorsão na Praia do Canto

Investigação apontou que os dois jovens cometeram o roubo e obrigaram a vendedora do estabelecimento a realizar uma transferência via Pix para conta em nome de uma adolescente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2024 às 13:46

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 13:46

Dois jovens, de 20 e 25 anos, e uma adolescente foram identificados como suspeitos de roubar uma loja de eletrônicos na Praia do Canto, em Vitória. O crime ocorreu no dia 9 de fevereiro e o resultado das investigações foi divulgado pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (29). A identidade do trio não foi informada. Imagens de videomonitoramento mostram a ação dos criminosos. Confira acima.
A investigação apontou que os dois homens cometeram o roubo e obrigaram a vendedora da loja a realizar uma transferência via Pix para uma conta em nome da menor. Quando a polícia concluiu a identificação do trio, descobriu que o suspeito de 25 anos já estava preso desde o dia 2 de abril pelo crime de tráfico de drogas. Já o jovem de 20 anos morreu em um confronto com policiais militares no bairro Itararé, no dia 14 de fevereiro, como explica o titular do 3º Distrito Policial de Vitória, delegado Diego Bermond.
"Eles roubaram vários aparelhos celulares e também cometeram crime de extorsão, exigiram que a vendedora fizesse um Pix para a receptadora menor de idade. Logo após o crime, iniciamos as diligências, identificamos que uma moto foi usada nesse assalto, fizemos uma abordagem com a Guarda Municipal, o proprietário foi conduzido até à delegacia e conseguimos mais elementos para chegar aos suspeitos", relembra. 
Situação dos envolvidos no crime:
  • Homem de 25 anos - Preso no dia 2 de abril por tráfico, vai responder também pelo roubo;
  • Jovem de 20 anos - Morreu em confronto policial em 14 de fevereiro;
  • Adolescente - Vai responder por ato infracional ao crime de receptação. 
As investigações concluíram que o dono da moto era amigo de um dos dois suspeitos de cometer o crime, mas ele não foi indiciado pelo roubo. "Não conseguimos elementos para indiciar ele, mas chegamos aos outros envolvidos", pontua o delegado. O envolvido de 25 anos foi autuado por extorsão, roubo e corrupção de menores, enquanto a menor responderá por ato infracional análogo ao crime de receptação. "Temos a convicção de que ela fazia parte de grupo criminoso", afirma Bermond. 
Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, o dono da loja roubada disse que a notícia da prisão é reconfortante. "Por outro lado é ruim você ter essa sensação de impotência, então eu peço muito um pouco mais de ação da PM", desabafou. Sobre isso, a Polícia Militar diz que realiza patrulhamento ostensivo 24 horas na região. 
As últimas etapa da investigação ocorreram na quinta-feira (25), com o cumprimento de mandados de busca e apreensão nas casas dos investigados, nos bairros Bonfim e Itararé. As buscas tiveram apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

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