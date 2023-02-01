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"Gato"

Polícia descobre furto de energia em supermercado de Pedro Canário

A inspeção foi feita nesta segunda-feira (1) e o proprietário do supermercado foi levado para a Delegacia Regional de São Mateus para prestar esclarecimentos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

01 fev 2023 às 20:33

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 20:33

Polícia Civil e EDP descobrem furto de energia elétrica em supermercado em Pedro Canário
Polícia Civil e EDP descobrem furto de energia elétrica em supermercado em Pedro Canário Crédito: EDP | Divulgação
A polícia descobriu que um supermercado no bairro Esplanada, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, furtava energia elétrica. De acordo com a EDP, distribuidora de energia elétrica da região, a inspeção foi feita nesta quarta-feira (1), e foi encontrada uma ligação direta na rede elétrica, conhecida como "gato", e constatado que parte da energia consumida não era paga pelo proprietário do local.
A inspeção foi feita junto à Polícia Civil. O proprietário do estabelecimento, que estava no local, foi levado para a Delegacia Regional de São Mateus para prestar esclarecimentos. A corporação informou, por nota, nesta quinta-feira (2), que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e liberado para responder em liberdade, após pagar fiança arbitrada pelo delegado plantonista.
O furto de energia é crime previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro, que dispõe: "Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa".
A EDP informou que, além do processo criminal, o proprietário do estabelecimento irá arcar, conforme a regra da resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo.
“Ao contrário do que muitos imaginam, o furto de energia elétrica não traz perdas apenas para a concessionária. Os maiores lesados são os próprios consumidores. Como a tarifa abrange também as perdas elétricas, o custo da energia usada irregularmente pelas pessoas que cometem esse crime é parcialmente repassado a todos os usuários da rede”, afirma a EDP, por nota.

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