Polícia descobre furto de energia em supermercado de Pedro Canário

Polícia Civil e EDP descobrem furto de energia elétrica em supermercado em Pedro Canário Crédito: EDP | Divulgação

A polícia descobriu que um supermercado no bairro Esplanada, em Pedro Canário , no Norte do Espírito Santo , furtava energia elétrica. De acordo com a EDP , distribuidora de energia elétrica da região, a inspeção foi feita nesta quarta-feira (1), e foi encontrada uma ligação direta na rede elétrica, conhecida como "gato", e constatado que parte da energia consumida não era paga pelo proprietário do local.

A inspeção foi feita junto à Polícia Civil. O proprietário do estabelecimento, que estava no local, foi levado para a Delegacia Regional de São Mateus para prestar esclarecimentos. A corporação informou, por nota, nesta quinta-feira (2), que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e liberado para responder em liberdade, após pagar fiança arbitrada pelo delegado plantonista.

O furto de energia é crime previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro, que dispõe: "Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa".

A EDP informou que, além do processo criminal, o proprietário do estabelecimento irá arcar, conforme a regra da resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo.