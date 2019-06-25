Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cachoeiro

Polícia conclui inquérito e identifica assassinos de transexual no ES

De acordo com a Polícia Civil, foram realizadas diversas diligências e outra transexual, que estava junto com Jahy no dia do crime, contou informações importantes, que ajudaram nas investigações

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 15:46

Publicado em 

25 jun 2019 às 15:46
Jahy Bianchini chegou a ser socorrida para a Santa Casa, mas não resistiu Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A Polícia Civil concluiu o inquérito e identificou os acusados de assassinarem a transexual Jahy Bianchini, de 21 anos. O crime aconteceu no dia 30 de maio deste ano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
De acordo com a Polícia Civil, foram realizadas diversas diligências e outra transexual, que estava junto com Jahy no dia do crime, contou informações importantes, que ajudaram nas investigações. 
Com imagens de câmeras de videomonitoramento e de informações de outras transexuais, os policiais identificaram o proprietário do veículo, que chegou a ser suspeito, porém foi identificado que ele era usuário de drogas e foi forçado a deixar o carro com traficantes e transferir a propriedade do veículo para a namorada de um dos indivíduos envolvidos no latrocínio.
A partir daí, foram identificados os autores e toda dinâmica do crime e os acusados, que não tiveram os nomes divulgados, confessaram a autoria do assassinato. Os envolvidos alegaram que não queriam roubar as travestis, apenas que houve uma confusão na hora de acordarem o valor do programa, pois queriam pagar com drogas e elas não aceitaram, resultando numa luta corporal, quando houve o disparo.
Além dessa conclusão, a Polícia Civil ainda identificou o traficante que extorquiu o proprietário do veículo, mas ele ainda não foi encontrado. O veículo também não foi apreendido até o momento, e os envolvidos afirmaram que jogaram a arma de fogo no Rio Itapemirim logo após o crime.
Todos os envolvidos estão soltos por não terem sido presos em flagrante. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados