Polícia Civil apreende duas submetralhadoras em Cachoeiro

Apreensão foi nos bairros Alto União e Zumbi. Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Duas submetralhadoras, munições e carregadores para armas foram apreendidas pela Polícia Civil, na manhã deste sábado (27), em Cachoeiro de Itapemirim , Sul do Espírito Santo. A apreensão faz parte de uma operação realizada nos bairros Alto União e Zumbi e também resultou na prisão de um suspeito de homicídio.

O homem foi preso no bairro Alto União. De acordo com a Polícia Civil , o indivíduo é investigado como um dos autores de assassinato ocorrido no dia 25 de março de 2023. A operação deste sábado (27) foi realizada com a finalidade de cumprir mandados de prisão e busca, bem como apreensão domiciliar.

Operação foi na manhã deste sábado (27) Crédito: Divulgação/Polícia Civil

No bairro Zumbi, além de duas submetralhadoras calibres 9mm, foram encontradas sete munições do mesmo calibre, dois carregadores com capacidade para 30 munições, sete carregadores de pistola calibre 9mm, duas toucas ninjas, além da quantia de R$ 2.855,00, em notas trocadas, e uma pequena porção de haxixe. Um suspeito que estava no local conseguiu fugir pelos fundos da residência.

A apreensão foi realizada após a polícia receber informações de que dois traficantes estariam escondidos na casa, fortemente armados, e com mandado de prisão. De acordo com a Polícia Civil, no último mês, foram registradas diversas ocorrências de trocas de tiros entre grupos que brigam pelo controle do tráfico de drogas na região.