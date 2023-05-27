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Polícia

Polícia Civil apreende duas submetralhadoras em Cachoeiro

Operação foi na manhã deste sábado (27), nos bairros Alto União e Zumbi. Nos locais, também foram encontradas munições

Publicado em 

27 mai 2023 às 14:56

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 14:56

Operação da Polícia Civil resulta em apreensão de duas submetralhadoras em Cachoeiro
Apreensão foi nos bairros Alto União e Zumbi. Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Duas submetralhadoras, munições e carregadores para armas foram apreendidas pela Polícia Civil, na manhã deste sábado (27), em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. A apreensão faz parte de uma operação realizada nos bairros Alto União e Zumbi e também resultou na prisão de um suspeito de homicídio.
O homem foi preso no bairro Alto União. De acordo com a Polícia Civil, o indivíduo é investigado como um dos autores de assassinato ocorrido no dia 25 de março de 2023. A operação deste sábado (27) foi realizada com a finalidade de cumprir mandados de prisão e busca, bem como apreensão domiciliar.
Operação da Polícia Civil resulta em apreensão de duas submetralhadoras em Cachoeiro
Operação foi na manhã deste sábado (27) Crédito: Divulgação/Polícia Civil
No bairro Zumbi, além de duas submetralhadoras calibres 9mm, foram encontradas sete munições do mesmo calibre, dois carregadores com capacidade para 30 munições, sete carregadores de pistola calibre 9mm, duas toucas ninjas, além da quantia de R$ 2.855,00, em notas trocadas, e uma pequena porção de haxixe. Um suspeito que estava no local conseguiu fugir pelos fundos da residência.
A apreensão foi realizada após a polícia receber informações de que dois traficantes estariam escondidos na casa, fortemente armados, e com mandado de prisão. De acordo com a Polícia Civil, no último mês, foram registradas diversas ocorrências de trocas de tiros entre grupos que brigam pelo controle do tráfico de drogas na região.
O homem preso e o material apreendido foram entregues no plantão da 7ª Delegacia Regional.

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