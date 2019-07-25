Polícia caça 40 bandidos que agem em 30 bairros da Grande Vitória

Assassinos, traficantes e assaltantes que agem na Grande Vitória estão na mira da Polícia Civil. Um levantamento realizado pela reportagem junto às Delegacias de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha, além da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), resultou em uma lista com 40 nomes de bandidos com mandados de prisão pendentes.

De acordo com a polícia, os criminosos promovem tráfico de drogas, ataques a gangues rivais, roubos e furtos em pelo menos 30 bairros. A DHPP de Vitória e a DSP apresentaram 22 nomes. Na Serra, a polícia indicou um criminoso. Segundo a polícia, os demais nomes ainda integram investigações da unidade policial e por isso não foram revelados. Já em Vila Velha, sete bandidos figuram entre os mais procurados. Em Cariacica, a DHPP apontou 10 nomes.

CONHEÇA OS PROCURADOS EM VILA VELHA

Polícia Civil, ele é um dos líderes da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), que domina o tráfico de drogas e armas em diversos bairros da Região Metropolitana. Considerado um dos bandidos mais procurados do Estado, Geovani Andrade Bento, conhecido como Vaninho, de 24 anos, é um dos alvos. Segundo a, ele é um dos líderes da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), que domina o tráfico de drogas e armas em diversos bairros da Região Metropolitana.

Ao lado de Fernando Moraes Pereira, conhecido como Marujo, de 26 anos, Vaninho é investigado pela DHPP de Vitória e a Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP) por envolvimento em crimes como homicídios e tráfico de drogas. De acordo com o delegado Henrique Vidigal, Marujo e Vaninho ordenam ataques a facções rivais, como o incêndio a um carro de reportagem da TV Vitória em maio.

“A Delegacia de Segurança Patrimonial vem atuando numa investigação já há alguns meses de indivíduos que praticam os mais diversos tipos de crimes na região do Complexo da Penha, tendo desmembramento em outros municípios da Grande Vitória. São indivíduos de alta periculosidade que tem envolvimento com tráfico de drogas, homicídios e outros crimes contra o patrimônio”, explica Vidigal, responsável pela Delegacia de Segurança Patrimonial.

CONHEÇA OS PROCURADOS DE VITÓRIA

O titular da DHPP de Vitória, delegado Janderson Lube, destacou os nomes dos cinco acusados de crimes mais procurados por ele e sua equipe. Na avaliação dele, as prisões de Alan Rosário de Oliveira, 30 anos, Rafael Batista Lemos, o Boladão, 25 anos, e Carlos Magno Pereira Teixeira, 35 anos, são consideradas as três mais importantes.

Integrante do Primeiro Comando da Capital, ele é também acusado de participação nas mortes dos irmãos Ruan e Damião. Segundo a polícia, Rafael também teve envolvimento no triplo homicídio registrado no Morro do Moscoso, em janeiro de 2019. Além disso, é apontado pelo ataque na Piedade que aconteceu no último dia 19, quando criminosos atearam fogo na casa da mãe de Paulo Ricardo Ferreira Dias, irmão de João Ferreira Dias, o JP.

INVESTIGAÇÃO EM CARIACICA

De acordo com o delegado Eduardo Khaddour, que atua na DHPP de Cariacica, 10 bandidos figuram na lista dos mais procurados. Segundo ele, as tentativas de homicídio e os assassinatos consumados são motivados pela rivalidade gerada pelo controle de território dos pontos do comércio de drogas.

“Existem disputas entre alguns bairros do município e, muitas vezes, confrontos internos, ou seja, grupos de um mesmo bairro que se enfrentam. Esses confrontos armados acabam por vitimar os integrantes das associações criminosas que estão diretamente envolvidos na disputa pelo espaço territorial”, afirma o Khaddour.

CONHEÇA OS PROCURADOS EM CARIACICA E SERRA

ES TEM MAIS DE MIL MANDADOS PENDENTES

lista com os nomes dos 12 bandidos mais procurados do estado. Dados do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), indicam que o Espírito Santo contabiliza 1.247 mandados de prisão abertos. Por meio do site do Disque-Denúncia 181, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) divulgou a

A relação contém criminosos envolvidos em assassinatos, tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio como assaltos e furtos. O superintendente de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), delegado Júlio César de Oliveira Silva, explicou que todas as delegacias tem a relação dos mandados de prisão que devem ser cumpridos.

“Quem gera o pedido de mandado é quem preside o inquérito. A Polícia Militar é quem mais cumpre mandado de prisão no país inteiro, porque tem um efetivo maior, mas as prisões são feitas pelos policiais civis que investigam o crimes ou por operações mistas que envolvem agentes de diversas forças policiais. Ano passado, a Supic efetuou 900 prisões”, disse o superintendente.

Quem souber do paradeiro de algum dos criminosos listados pode ajudar a polícia através do Disque-Denúncia. As informações podem ser ser repassadas à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) por meio do telefone 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

“Com a divulgação dessas fotografias, nós esperamos que a população nos ajude, principalmente através do Disque – Denúncia 181, repassando informações que nos auxiliem em suas localizações e prisões”, solicita o delegado Eduardo Khaddour, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

É de extrema importância o apoio da população, não só no auxílio à Polícia Civil, mas também no sentido de colaborar com a segurança pública, pois essas informações podem ser primordiais no combate a essas organizações criminosas Henrique Vidigal, delegado da Delegacia de Segurança Patrimonial