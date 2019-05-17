Polícia apreende grande quantidade de drogas em Aracruz

As drogas foram apreendidas nesta quarta-feira (15) durante ação da Polícia Militar em Aracruz Crédito: Divulgação / Polícia Militar

Polícia Militar em Aracruz, na região Norte do Estado. Dois homens foram presos e outros dois menores de 15 e 16 anos também foram apreendidos. Uma grande quantidade de drogas foi apreendida durante uma ação daem, na regiãodo Estado. Dois homens foram presos e outros dois menores de 15 e 16 anos também foram apreendidos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a apreensão aconteceu nesta quarta-feira (15), após uma denúncia indicando que uma residência em construção no bairro Nova Conquista, estaria sendo usada como ponto de tráfico de drogas. Ao chegar ao local, os militares encontraram uma mochila com 283 buchas de maconha; 78 pedras de crack; 48 papelotes e 673 pinos de cocaína, todos embalados e prontos para comercialização. Além da droga, um revólver calibre .38 com cinco munições foi encontrado na casa.

A polícia continuou mapeando o local e após uma denúncia foi informada de que uma entrega de entorpecentes aconteceria no trevo das carretas, que fica no distrito de Jacupemba. Os militares foram até o local e constataram dois menores saindo de um matagal. Após abordagem, dentro de uma mochila estava a quantia de 978 pinos de cocaína; 613 buchas de maconha e 772 pedras de crack.

Ainda no local onde os menores foram apreendidos, um veículo se aproximou e o motorista, ao perceber a presença da polícia tentou sair do cerco, mas não conseguiu. Os suspeitos já são conhecidos por terem passagem por tráfico de drogas. Os militares realizaram buscas no interior do veículo e também na casa de um dos ocupantes onde foram encontrados uma munição de calibre .32; R$144,25 em espécie; 1 bucha de maconha e 1 folha contendo toda a contabilidade do tráfico. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Aracruz juntamente com os menores e a droga apreendida.