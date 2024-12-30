Polícia apreende 19 pássaros silvestres e dois tatus em Rio Novo do Sul

A Polícia Militar Ambiental apreendeu, no último domingo (29), vinte e um animais silvestres que estavam sendo mantidos em cativeiro de forma irregular em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. A ação ocorreu após uma denúncia anônima. No local, foram encontrados dezenove pássaros (14 coleiros e cinco trinca-ferros) e dois tatus.

De acordo com a Lei 9.605/1998, também conhecida como Lei de Crimes Ambientais, é proibida a guarda de animais silvestres sem a devida permissão. Foi registrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o responsável se comprometeu em comparecer quando intimado pela Justiça.