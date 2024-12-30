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Crime ambiental

Polícia apreende 19 pássaros silvestres e dois tatus em Rio Novo do Sul

Animais estavam sendo mantidos em cativeiro de forma irregular; apreensão foi realizada pela Polícia Militar Ambiental no último domingo (29)

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 18:22

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

30 dez 2024 às 18:22
Animais eram mantidos em cativeiro irregular
Animais eram mantidos em cativeiro irregular Crédito: Divulgação / Polícia Militar Ambiental
A Polícia Militar Ambiental apreendeu, no último domingo (29), vinte e um animais silvestres que estavam sendo mantidos em cativeiro de forma irregular em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. A ação ocorreu após uma denúncia anônima. No local, foram encontrados dezenove pássaros (14 coleiros e cinco trinca-ferros) e dois tatus.
De acordo com a Lei 9.605/1998, também conhecida como Lei de Crimes Ambientais, é proibida a guarda de animais silvestres sem a devida permissão. Foi registrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o responsável se comprometeu em comparecer quando intimado pela Justiça.
Polícia apreende 19 pássaros silvestres e dois tatus em Rio Novo do Sul

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