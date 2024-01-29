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Após 2 meses

Polícia ainda não identificou de onde partiu tiro que matou idosa em Cachoeiro

Maria Quinelato Calda, de 66 anos, foi morta com um tiro próximo ao queixo durante um confronto entre a Polícia Militar e um suspeito armado, no dia 27 de novembro
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 jan 2024 às 12:00

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 12:00

Maria Quinelato Calda, de 66 anos
Maria Quinelato Calda, de 66 anos, morreu com um tiro no queixo Crédito: Arquivo da família
Após dois meses da morte de Maria Quinelato Calda, de 66 anos, o caso continua em investigação, segundo a Polícia Civil. A idosa morreu no dia 27 de novembro, ao ser atingida por um tiro durante confronto entre um suspeito armado e a Polícia Militar. O fato aconteceu no meio da rua, no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado e chocou os moradores.
Maria Quinelato Calda, que é moradora do bairro, estava em uma calçada a 80 metros da própria casa quando foi atingida pelo disparo. De acordo com informações de moradores, a vítima conversava com a irmã e o cunhado, e seguiam para casa quando tudo aconteceu.
Na época, a polícia localizou um revólver calibre 38 com quatro munições, sendo duas deflagradas. O caso ficou sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, que segue em apuração.
Questionada sobre a prisão do suspeito e o resultado de exames para saber de qual arma partiu o tiro que atingiu a idosa, a Polícia Civil disse que diligências e oitivas relacionadas ao inquérito estão em andamento.
“A DHPP Cachoeiro aguarda, também, a conclusão de laudos periciais que serão juntados ao Inquérito Policial. Para que a apuração seja preservada, detalhes não serão repassados”, divulgou a polícia por nota.

O crime

O alvo da polícia era um rapaz, que não teve o nome divulgado, evadido do sistema prisional com mandado de prisão em aberto, e que estava na região portando uma arma de fogo. Segundo a PM, ele atirou vezes contra os militares, que revidaram.
O suspeito continuou correndo pelas ruas do bairro. Um dos militares, que não participou do acompanhamento, mas que fez o mesmo trajeto do policial e do suspeito em fuga, ao ouvir os disparos, encontrou a idosa caída ao chão e baleada na região do queixo. Na data, moradores protestaram, pedindo justiça, pela morte de Maria Quinelato Calda. Eles fecharam a rodovia Mauro Miranda Madureira, principal via do bairro, com pneus e madeiras.
Maria Quinelato Calda era pensionista, morava sozinha e tinha o costume de sentar na calçada para conversar com os vizinhos.

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