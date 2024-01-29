Polícia ainda não identificou de onde partiu tiro que matou idosa em Cachoeiro

Maria Quinelato Calda, de 66 anos, morreu com um tiro no queixo Crédito: Arquivo da família

Maria Quinelato Calda, que é moradora do bairro, estava em uma calçada a 80 metros da própria casa quando foi atingida pelo disparo. De acordo com informações de moradores, a vítima conversava com a irmã e o cunhado, e seguiam para casa quando tudo aconteceu.

Na época, a polícia localizou um revólver calibre 38 com quatro munições, sendo duas deflagradas. O caso ficou sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, que segue em apuração.

Questionada sobre a prisão do suspeito e o resultado de exames para saber de qual arma partiu o tiro que atingiu a idosa, a Polícia Civil disse que diligências e oitivas relacionadas ao inquérito estão em andamento.

“A DHPP Cachoeiro aguarda, também, a conclusão de laudos periciais que serão juntados ao Inquérito Policial. Para que a apuração seja preservada, detalhes não serão repassados”, divulgou a polícia por nota.

O crime

O alvo da polícia era um rapaz, que não teve o nome divulgado, evadido do sistema prisional com mandado de prisão em aberto, e que estava na região portando uma arma de fogo. Segundo a PM, ele atirou vezes contra os militares, que revidaram.

O suspeito continuou correndo pelas ruas do bairro. Um dos militares, que não participou do acompanhamento, mas que fez o mesmo trajeto do policial e do suspeito em fuga, ao ouvir os disparos, encontrou a idosa caída ao chão e baleada na região do queixo. Na data, moradores protestaram, pedindo justiça, pela morte de Maria Quinelato Calda. Eles fecharam a rodovia Mauro Miranda Madureira, principal via do bairro, com pneus e madeiras.