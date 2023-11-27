Mulher morre atingida por bala perdida em calçada de Cachoeiro

Corpo da vítima sendo recolhido após mulher ser baleada em Cachoeiro Crédito: Bruna Hemerly

Uma mulher de 66 anos morreu após ser baleada durante uma ação policial no bairro Elpídio Volpini, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (27). De acordo com informações da repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, familiares afirmam que Maria Quinelato Calda, que é moradora do bairro, estava em uma calçada a 80 metros da própria casa quando foi atingida pelo disparo.

De acordo com informações de moradores, a vítima conversava com a irmã e o cunhado e estava indo para casa quando um policial e um suspeito passaram correndo pelo local, sendo atingida em seguida pelo disparo. Ainda é desconhecido de onde partiu o tiro. O aposentado José Martins, cunhado da vítima, estava com a moradora no momento em que ela foi vítima do disparo.

"O policial veio correndo atrás do cara[...] ela já tava indo embora pra casa. Tava indo ver novela porque ela gosta de ver novela [...] Só vi na hora que ela caiu" José Martins - Aposentado e cunhado da vítima | Em entrevista à repórter Bruna Hemerly

Maria Quinelato Calda, vítima de disparo em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Arquivo Pessoal

José conta que a cunhada, que era pensionista, morava sozinha e tinha o costume de sentar na calçada para conversar, junto com ele e a irmã. “Agora não vou sentar mais. Nem perto de casa a gente tem sossego mais”, lamentou o familiar.

No início da noite, moradores protestaram, pedindo justiça, pela morte de Maria Quinelato Calda. Eles fecharam a rodovia Mauro Miranda Madureira, principal via do bairro, com pneus e madeiras. A Polícia Militar foi ao local e momentos depois, o manifesto terminou.

A vítima foi enterrada na tarde desta terça-feira (28), em Burarama, distrito de Cachoeiro de Itapemirim.

O que diz a polícia

Segundo a Polícia Militar, a morte da idosa aconteceu durante o patrulhamento no bairro Valão. Em nota, a polícia descreve que os militares receberam a informação de que um homem, evadido do sistema prisional e com mandado de prisão em aberto, estava na região portando uma arma de fogo.

No local, a polícia encontrou o suspeito sentado numa calçada, em frente a uma residência. Ao tentar realizar a abordagem, ele fugiu, invadindo uma casa. O homem ainda empurrou os policiais e saiu correndo por uma porta.

Segundo a PM, ele atirou vezes contra os militares, que revidaram e um dos policiais também efetuou dois disparos. O suspeito continuou correndo pelas ruas do bairro e os moradores faziam sinais indicativos do trajeto dele, contudo os policiais não conseguiram alcançá-lo.

Um dos militares, que não participou do acompanhamento, mas que fez o mesmo trajeto do policial e do suspeito em fuga, ao ouvir os disparos, encontrou a idosa caída ao chão e baleada na região do queixo.

Outras equipes foram acionadas, segundo a polícia, e localizaram um revólver calibre 38 com quatro munições sendo duas deflagradas, além de um par de chinelos. O material apreendido foi entregue na 7ª Delegacia Regional.

A reportagem procurou a Polícia Civil, que disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.