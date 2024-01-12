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Investigação

PM vai apurar conduta de policiais em ação contra homem que ameaçou o pai no Sul do ES

Caso foi registrado por morador na noite desta quinta-feira (11) em Dores do Rio Preto. Homem é suspeito de furtar a casa do pai, o ameaçar de agressão e atear fogo na casa dele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2024 às 18:55

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 18:55

O comando do 3º Batalhão da Polícia Militar determinou abertura de sindicância para apurar a ação de militares contra um homem de 23 anos que ameaçava agredir o pai, de 63 anos, em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó. Em uma imagem gravada por um morador, o suspeito foge e resiste à ação dos policiais, que o imobilizam, desferem pontapés e ainda o acertam com um cassetete quando já no chão.
O caso aconteceu na noite de quinta-feira (11), por volta das 21h55min. Os militares lotados no 3º Batalhão, do ponto-base na praça principal da cidade, informaram que foram acionados por um senhor de 63 anos. Ele contou que possuía uma medida protetiva contra o filho, que estaria o ameaçando novamente, inclusive, dizendo que colocaria fogo na residência.
O registro da PM narra que quando o suspeito viu que o pai conversava com os militares, ele se aproveitou para arrombar a residência e furtar alguns objetos, entrando em luta corporal com familiares e populares. O suspeito também havia ameaçado, momentos antes, uma comerciante no município.
Ao retornar para a praça, o homem voltou a ameaçar o pai de agressão e disse que colocaria fogo na residência. O suspeito, segundo a polícia, também desacatou os militares que tentaram dialogar. Ao receber voz de prisão, fugiu, mas foi contido por populares. Mesmo assim, o suspeito continuava a oferecer resistência e tentava fugir da ação policial, momento em que foi necessário, informou a polícia, fazer uso progressivo da força para o deter.
A Polícia Militar informou ainda que o suspeito possui diversas ocorrências com histórico de agressividade e estava aparentemente sob efeito de entorpecentes. Após atendimento médico, ele foi conduzido à 6ª delegacia Regional de Alegre. 
Questionada se a corregedoria da PM também irá analisar a ação dos militares, a corporação respondeu que o comando do Batalhão tem responsabilidade, competência legal e autonomia para abrir e conduzir apurações que envolvam os militares sob seu comando.
De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por ameaça, furto qualificado, resistência, desobediência e encaminhado ao sistema prisional.

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