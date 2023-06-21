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Norte do ES

PM é baleado ao tentar deter suspeitos de invadir casas em Guriri

Os suspeitos haviam saído de Pedro Canário para cometer furtos no balneário mateense. Um dos homens foi preso e o outro conseguiu fugir
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 jun 2023 às 15:49

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 15:49

Um policial militar foi baleado na madrugada desta quarta-feira (21) ao tentar deter uma dupla suspeita de invadir casas no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Durante a tentativa de fuga dos suspeitos, o agente foi atingido por um tiro no ombro. Um dos homens foi preso e o outro conseguiu fugir.
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de tentativa de roubo à residências Crédito: Fernando Madeira
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada após uma denúncia. Quando a viatura chegou no local, os policiais viram dois suspeitos pulando o muro de uma casa. Os homens tentaram se esconder em um terreno baldio próximo. Os policiais seguiram a dupla e conseguiram ver um dos homens.
Um dos policiais ficou fazendo a segurança, enquanto o outro pulava o muro que dava acesso ao terreno. Nesse momento, o agente acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo e precisou receber atendimento médico. O policial foi socorrido para o Hospital Roberto Silvares e o estado de saúde dele é estável.
O outro militar continuou no local e pediu reforços para continuar as buscas pelos suspeitos. Um dos homem, que estava no terreno baldio, foi detido. Para a PM, ele contou que os dois haviam saído de Pedro Canário para cometer furtos em Guriri. Os dois já tinham tentado invadir outras duas casas, mas não conseguiram.
O suspeito foi levado à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. A reportagem procurou a Polícia Civil, assim que houver retorno o texto será atualizado.

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