PM atira em assaltantes ao recuperar moto roubada anunciada na internet

PM teve moto roubada em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um policial de 30 anos atirou em dois assaltantes na noite desta quarta-feira (20), em Cariacica Sede, no momento em que tentava recuperar a moto dele, que havia sido roubada na garagem de casa, em Cariacica , na madrugada de terça-feira (19). Segundo o militar, após o roubo, os bandidos anunciaram a venda da moto em um site de classificados na internet. o PM viu o anúncio e marcou um encontro com os suspeitos.

O policial armou um plano para recuperar a moto e tentar prender os dois assaltantes. Ele contou com a ajuda de um amigo e, durante a ação, houve troca de tiros em que apenas os assaltantes ficaram feridos.

"Coincidentemente eu achei o anúncio e identifiquei a moto. Eu dei outro telefone e marquei encontro com o cidadão que estava com a minha moto e, quando a gente marcou, na praça de Cariacica Sede, eu fui com mais uma pessoa, um amigo, e eu disse no celular que eu estava com a camisa azul, que era a camisa do meu amigo. Quando eles se aproximaram e viram meu amigo, deram sinal para continuar indo em frente para fazer o negócio. Quando a gente chegou onde eles pararam, eles abordaram nós dois e anunciaram o assalto, achando que a gente tava com dinheiro pra comprar a moto. Nesse momento eu desci da moto com calma, me abriguei atrás do meu amigo, saquei a minha arma e consegui dar o primeiro disparo. Quando eu dei o primeiro disparo, eles deram mais disparos em cima da gente e saíram correndo", descreve o PM.

Após os disparos, os criminosos abandonaram a moto e saíram correndo. O PM recuperou o veículo e foi ao DPJ de Cariacica, onde prestou depoimento. Mais tarde, a Polícia Militar recebeu um acionamento sobre indivíduos feridos encontrados no pátio de uma igreja evangélica às margens da Rodovia José Sette. Um dos assaltantes, de 17 anos, foi baleado na barriga. O outro criminoso, identificado como Cassiano Vitor Costa Garcia, 20 anos, foi baleado na altura da cintura. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. Assim que receberem alta, a dupla também prestará depoimento do DPJ de Cariacica.

ASSALTADO TRÊS VEZES

Essa foi a terceira vez que o PM foi assaltado. Ele está afastado da Polícia Militar desde dezembro do ano passado por problemas de saúde causados pelos assaltos.

"Uma foi em 2014, uma foi em 2015. Foram situações em que eu estava com a minha moto, parado, eles deram voz de assalto para roubar minha moto, armados, e eu me identifiquei como polícia, tentei prendê-los, mas eles tentaram reagir e eu atirei. E eles vieram a óbito. E essa é a terceira vez", afirma.