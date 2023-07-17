PM atira acidentalmente na própria virilha em casa de show de Vitória

Um aspirante a oficial da Polícia Militar disparou, de forma acidental, contra a própria virilha na madrugada de domingo (16) em uma casa de shows na Praia do Canto, em Vitória. O nome do militar não foi divulgado.
De acordo com a PM, ele foi socorrido e submetido a uma cirurgia de emergência no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde permanece internado. O quadro de saúde dele é estável.
A assessoria da PM ainda informou que foi determinada a instauração de um Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias da autolesão e condutas do militar envolvido.