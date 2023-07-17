Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Praia do Canto

PM atira acidentalmente na própria virilha em casa de show de Vitória

Caso aconteceu na madrugada de domingo (16), dentro de uma casa de shows localizada na Praia do Canto, em Vitória

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 18:03

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

17 jul 2023 às 18:03
Um aspirante a oficial da Polícia Militar disparou, de forma acidental, contra a própria virilha na madrugada de domingo (16) em uma casa de shows na Praia do Canto, em Vitória. O nome do militar não foi divulgado. 
De acordo com a PM, ele foi socorrido e submetido a uma cirurgia de emergência no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde permanece internado. O quadro de saúde dele é estável.
A assessoria da PM ainda informou que foi determinada a instauração de um Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias da autolesão e condutas do militar envolvido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Praia do Canto Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados