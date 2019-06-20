Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tráfico

PM apreende drogas, dinheiro e adolescente e prende três em Cariacica

Dois policiais em moto patrulhas estavam fazendo uma ronda pela região, quando avistaram os quatro no Beco 15, em Castelo Branco

Publicado em 

20 jun 2019 às 14:49

Publicado em 20 de Junho de 2019 às 14:49

PM atendeu ocorrência em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Militar prendeu três homens e apreendeu um adolescente com uma grande quantidade de drogas no bairro Castelo Branco, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (20). Eles estavam em um beco e tentaram fugir dos policiais, mas ficaram encurralados.
De acordo com a Polícia Militar, dois policiais em moto patrulhas estavam fazendo uma ronda pela região, quando avistaram os quatro no Beco 15. Um dos policiais fez a abordagem, quando os quatro tentaram fugir para outro beco, mas ficaram encurralados pelo outro PM, já posicionado em outro ponto na moto patrulha.
Com os quatro suspeitos, foram apreendidos 132 pinos de cocaína, 47 buchas de maconha, 20 pedras de crack e R$ 129. A suspeita é de que eles tivessem vendendo o material na região, já que a quantidade de entorpecentes estava distribuída entre eles. Segundo os policiais que efetuaram as prisões e apreensões, a ocorrência de tráfico de drogas é recorrente na região.
Dois dos suspeitos presos tinham passagem pela polícia, sendo um deles por receptação. Eles foram levados para o plantão da 4ª Delegacia Regional de Cariacica. No final da manhã, eles ainda seriam atuados e posteriormente, no caso dos três maiores de idade, encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica drogas tráfico de drogas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados