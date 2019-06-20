PM apreende drogas, dinheiro e adolescente e prende três em Cariacica

PM atendeu ocorrência em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

A Polícia Militar prendeu três homens e apreendeu um adolescente com uma grande quantidade de drogas no bairro Castelo Branco, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (20). Eles estavam em um beco e tentaram fugir dos policiais, mas ficaram encurralados.

De acordo com a Polícia Militar, dois policiais em moto patrulhas estavam fazendo uma ronda pela região, quando avistaram os quatro no Beco 15. Um dos policiais fez a abordagem, quando os quatro tentaram fugir para outro beco, mas ficaram encurralados pelo outro PM, já posicionado em outro ponto na moto patrulha.

Com os quatro suspeitos, foram apreendidos 132 pinos de cocaína, 47 buchas de maconha, 20 pedras de crack e R$ 129. A suspeita é de que eles tivessem vendendo o material na região, já que a quantidade de entorpecentes estava distribuída entre eles. Segundo os policiais que efetuaram as prisões e apreensões, a ocorrência de tráfico de drogas é recorrente na região.