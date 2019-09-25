Pizzaria é roubada duas vezes em menos de uma semana em VItória

Pizzaria é roubada 2 vezes em menos de uma semana, em Jucutuquara Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Uma pizzaria foi roubada duas vezes em menos de uma semana em Vitória . Na noite desta terça-feira (24), o estabelecimento foi assaltado por três criminosos. Um dos suspeitos foi preso e outros dois estão foragidos.

O dono do estabelecimento conta que não aguenta mais ser assaltado. “Da mesma forma, ele chega colocando o terror, falando que vai atirar, vai matar, pedindo para passar tudo o que tem”, disse o empresário.

Segundo a Guarda Municipal de Vitória , o criminoso que foi preso ficava do lado de fora da pizzaria, dentro de um carro, dando cobertura aos comparsas.

Mas nesta terça, ele teve que sair do carro para avisar aos amigos que a guarda estava chegando. Os comparsas fugiram, mas o homem acabou preso.

“Os funcionários estavam muito assustados, presos dentro da pizzaria, com medo de eles voltarem”, explicou a inspetora Fabiana, da Guarda.

Com o suspeito, os agentes encontraram dinheiro e várias moedas. Além de duas armas falsas e um carro que estava sendo usado na fuga.

Segundo a Guarda, o homem detido já tem passagens pela polícia por homicídio e tráfico de drogas. Os outros dois criminosos ainda não foram localizados.

PREJUÍZO

O dono do estabelecimento contou que o prejuízo ultrapassa R$ 2 mil. A pizzaria funciona há nove anos em Jucutuquara . Por conta dos roubos, o empresário pensa em fechar as portas.