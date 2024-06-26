PF faz operação contra contrabando de vinhos da Argentina para o ES

A Polícia Federal realizou na manhã desta quarta-feira (26) uma operação denominada de Operação Filoxera para cumprir mandados de busca e apreensão, nos municípios de Cariacica Viana , em consequência de uma investigação de contrabando de vinhos provenientes da Argentina, trazidos ao Espírito Santo para serem comercializados sem autorização do Ministério da Agricultura.

Os vinhos não tinham selo de controle da Receita Federal e estavam sem rótulos nacionais. O nome da empresa e dos envolvidos não foram divulgados pela PF.

O mandado, expedido pela 1ª Vara Federal Criminal de Vitória, foi cumprido no endereço residencial do responsável pelo comércio dos vinhos e na transportadora. As investigações apontaram que as vendas eram realizadas pelo Instagram e por grupos de WhatsApp.

Além disso, a empresa investigada não tinha autorização para importação da bebida pelos órgãos responsáveis. Durante as investigações, os policiais federais identificaram que os vinhos comercializados no Espírito Santo eram adquiridos na Argentina e encaminhados para Foz do Iguaçu, de onde seguiam para São Paulo.

Já em solo paulista uma transportadora capixaba, alvo da investigação, recebia a mercadoria e destinava os produtos ao Estado, com notas fiscais ideologicamente falsas, para dar aparência de legitimidade às mercadorias.