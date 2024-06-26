Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Filoxera

PF faz operação contra contrabando de vinhos da Argentina para o ES

As bebidas provenientes do país vizinho eram trazidas ao Espírito Santo para serem comercializadas sem autorização do Ministério da Agricultura
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

26 jun 2024 às 16:48

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 16:48

A Polícia Federal realizou na manhã desta quarta-feira (26) uma operação denominada de Operação Filoxera para cumprir mandados de busca e apreensão, nos municípios de Cariacica e Viana, em consequência de uma investigação de contrabando de vinhos provenientes da Argentina, trazidos ao Espírito Santo para serem comercializados sem autorização do Ministério da Agricultura.
Os vinhos não tinham selo de controle da Receita Federal e estavam sem rótulos nacionais. O nome da empresa e dos envolvidos não foram divulgados pela PF.
O mandado, expedido pela 1ª Vara Federal Criminal de Vitória, foi cumprido no endereço residencial do responsável pelo comércio dos vinhos e na transportadora. As investigações apontaram que as vendas eram realizadas pelo Instagram e por grupos de WhatsApp. 
Além disso, a empresa investigada não tinha autorização para importação da bebida pelos órgãos responsáveis. Durante as investigações, os policiais federais identificaram que os vinhos comercializados no Espírito Santo eram adquiridos na Argentina e encaminhados para Foz do Iguaçu, de onde seguiam para São Paulo.
Já em solo paulista uma transportadora capixaba, alvo da investigação, recebia a mercadoria e destinava os produtos ao Estado, com notas fiscais ideologicamente falsas, para dar aparência de legitimidade às mercadorias.
A Polícia Federal informou ainda que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão nos endereços investigados foram apreendidos celulares e documentos relacionados à investigação. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vinhos Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady fala sobre a cantora
Imagem de destaque
4 erros financeiros que podem fechar a sua empresa no primeiro ano
Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados