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Agência dos Correios

PF divulga imagens de bandidos que fizeram reféns em assalto na Serra

Na ocasião, os criminosos teriam entrado na agência pela manhã, por volta das 11h, fazendo reféns funcionários e clientes

Publicado em 

12 fev 2019 às 18:30

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 18:30

Agência dos Correios de Carapina, na Serra, foi assaltada. Crédito: Ronaldo Rodrigues/TV Gazeta
A Polícia Federal (PF) no Espírito Santo divulgou nesta terça-feira (12) os retratos falados dos dois suspeitos por roubo à agência dos Correios de Carapina, no município da Serra, ocorrido em 12 de dezembro do ano passado.
> PM prende quatro com R$ 140 mil de assalto aos correios de Alto Rio Novo
Na ocasião, os criminosos teriam entrado na agência pela manhã, por volta das 11h, fazendo reféns funcionários e clientes e promovendo o assalto de valores do caixa e do cofre, além de celulares dos presentes.
Em informações exibidas pelo portal do G1 no Espírito Santo, a Polícia Militar (PM) apontou que os foragidos, que estavam armados no momento do crime, levaram cerca de R$ 12 mil em espécie, cinco aparelhos celulares e as câmeras de segurança dos Correios.
A unidade da estatal, além de ter lamentado o incidente, comentou, à época, que também sofreu assalto em novembro, mês anterior. Por conta disso, a agência em Carapina ficaria fechada por tempo indeterminado.
> Agência dos Correios é assaltada em Cariacica

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