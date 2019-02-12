PF divulga imagens de bandidos que fizeram reféns em assalto na Serra

A Polícia Federal (PF) no Espírito Santo divulgou nesta terça-feira (12) os retratos falados dos dois suspeitos por roubo à agência dos Correios de Carapina, no município da Serra, ocorrido em 12 de dezembro do ano passado.
Na ocasião, os criminosos teriam entrado na agência pela manhã, por volta das 11h, fazendo reféns funcionários e clientes e promovendo o assalto de valores do caixa e do cofre, além de celulares dos presentes.
Em informações exibidas pelo portal do G1 no Espírito Santo, a Polícia Militar (PM) apontou que os foragidos, que estavam armados no momento do crime, levaram cerca de R$ 12 mil em espécie, cinco aparelhos celulares e as câmeras de segurança dos Correios.
A unidade da estatal, além de ter lamentado o incidente, comentou, à época, que também sofreu assalto em novembro, mês anterior. Por conta disso, a agência em Carapina ficaria fechada por tempo indeterminado.