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Investigação

PF cumpre medidas no ES contra fraude ao INSS em benefícios de idosos de baixa renda

Operação Leste do Espinhaço investiga 457 benefícios fraudados e prejuízo de mais de R$ 86 milhões aos cofres da União

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 09:33

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

25 ago 2026 às 09:33
As investigações apuram a atuação de um grupo criminoso que criava pessoas fictícias e falsificava certidões de nascimento, documentos de identidade e comprovantes de residência para solicitar benefícios previdenciários
A ação tem como objetivo desarticular o grupo, que é investigado por criar pessoas fictícias e falsificar documentos para obter benefícios previdenciários Reprodução | Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (25), uma operação contra uma associação criminosa suspeita de fraudar benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), principalmente destinados a idosos de baixa renda. A ação também teve como alvo o município de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, além de nove cidades de Minas Gerais.


A Operação Leste do Espinhaço cumpriu, ao todo, 91 medidas determinadas pela Justiça Federal: 25 mandados de prisão preventiva, 33 de busca e apreensão e 33 medidas assecuratórias. A PF não detalhou, no material divulgado, qual tipo de medida foi cumprida especificamente em São Gabriel da Palha.


Segundo a corporação, as investigações identificaram 457 benefícios previdenciários fraudados, dos quais 240 ainda estavam ativos. A maioria dos casos envolvia benefícios de amparo destinados a idosos de baixa renda.


O grupo é suspeito de criar pessoas fictícias e falsificar certidões de nascimento, documentos de identidade e comprovantes de residência para obter os pagamentos de forma irregular. Conforme a PF, o prejuízo causado à União ultrapassa R$ 86 milhões.

Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e dimensionar a extensão das fraudes.


A reportagem de A Gazeta procurou o INSS para saber os impactos da operação no município e aguarda retorno.

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