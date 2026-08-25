PF cumpre medidas no ES contra fraude ao INSS em benefícios de idosos de baixa renda

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (25), uma operação contra uma associação criminosa suspeita de fraudar benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), principalmente destinados a idosos de baixa renda. A ação também teve como alvo o município de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, além de nove cidades de Minas Gerais.





A Operação Leste do Espinhaço cumpriu, ao todo, 91 medidas determinadas pela Justiça Federal: 25 mandados de prisão preventiva, 33 de busca e apreensão e 33 medidas assecuratórias. A PF não detalhou, no material divulgado, qual tipo de medida foi cumprida especificamente em São Gabriel da Palha.





Segundo a corporação, as investigações identificaram 457 benefícios previdenciários fraudados, dos quais 240 ainda estavam ativos. A maioria dos casos envolvia benefícios de amparo destinados a idosos de baixa renda.





O grupo é suspeito de criar pessoas fictícias e falsificar certidões de nascimento, documentos de identidade e comprovantes de residência para obter os pagamentos de forma irregular. Conforme a PF, o prejuízo causado à União ultrapassa R$ 86 milhões.

Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e dimensionar a extensão das fraudes.





A reportagem de A Gazeta procurou o INSS para saber os impactos da operação no município e aguarda retorno.