PF cumpre mandados no ES contra quadrilha que usa links para furtar dinheiro

Cidade de Linhares, onde quatro dos seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos Crédito: Felipe Reis

Operação Iceberg – em apoio à superintendência da corporação no Tocantins – e cumpriu seis mandados de busca e apreensão no Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (19), a– em apoio à superintendência da corporação no Tocantins – e cumpriu seis mandados de busca e apreensão no Espírito Santo . As investigações mostraram que criminosos – integrantes de uma quadrilha – enviavam mensagens eletrônicas contendo links com vírus para obter dados bancários, senhas, dentre outras informações pessoais das vítimas.

A partir disso, eram feitas várias transações financeiras, gerando grande prejuízo. Os seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Linhares (4), Serra e Guarapari.

O objetivo é coletar novas provas para identificação de todos os criminosos envolvidos nos fatos investigados em inquérito policial, que apura crimes de associação criminosa, furto mediante fraude, lavagem de capitais e invasão de dispositivo informático.

A investigação decorre do que foi investigado na Operação Código Reverso, deflagrada anteriormente pela Polícia Federal no Tocantins, e as ações criminosas alcançam alvos no Espírito Santo.

Nome da operação