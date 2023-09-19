PF cumpre mandados no ES contra quadrilha que usa links para furtar dinheiro

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (19), a Operação Iceberg – em apoio à superintendência da corporação no Tocantins – e cumpriu seis mandados de busca e apreensão no Espírito Santo. As investigações mostraram que criminosos – integrantes de uma quadrilha – enviavam mensagens eletrônicas contendo links com vírus para obter dados bancários, senhas, dentre outras informações pessoais das vítimas.
A partir disso, eram feitas várias transações financeiras, gerando grande prejuízo. Os seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Linhares (4), Serra e Guarapari.
O objetivo é coletar novas provas para identificação de todos os criminosos envolvidos nos fatos investigados em inquérito policial, que apura crimes de associação criminosa, furto mediante fraude, lavagem de capitais e invasão de dispositivo informático.
A investigação decorre do que foi investigado na Operação Código Reverso, deflagrada anteriormente pela Polícia Federal no Tocantins, e as ações criminosas alcançam alvos no Espírito Santo.
Nome da operação
O nome da operação faz referência a quantidade de criminosos ocultos envolvidos nos crimes investigados, estando apenas visível uma simples mensagem eletrônica. Assim como as enormes massas de gelo existente nos oceanos, em que apenas uma pequena parte está visível acima da superfície, estando sua maior parte oculta, de difícil constatação.