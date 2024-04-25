PF cumpre mandado na Serra em operação contra fake news nas eleições

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (25), a Operação Revelado no Espírito Santo com o objetivo de reprimir a disseminação de fake news nas eleições. Foi cumprido um mandado de busca no município da Serra contra um suspeito envolvido na divulgação de informações falsas nas eleições 2020. A identidade dele não foi divulgada. Segundo a instituição, a ação visa a manter a normalidade do pleito e assegurar que o resultado das urnas seja um retrato fiel da vontade popular.
A corporação explicou que durante a campanha eleitoral de 2020, os responsáveis pela disseminação das informações falsas fixaram cartazes em muros e postes e fizeram publicação em rede social com conteúdo difamatório a um candidato.
A ação de hoje serve de alerta para aqueles que pretendem fazer uso de informações falsas nas próximas eleições, destacou a Polícia Federal, sinalizando aos autores desse tipo de crime que eles podem ser identificados e punidos.
Os envolvidos responderão pelo crime de divulgação de fato inverídico e difamação eleitoral, previstos nos art. 323 e 325 do Código Eleitoral, cuja pena é de detenção de dois meses a um ano ou pagamento de 120 a 150 dias-multa. O nome da operação se deve ao fato de que, apesar do aparente anonimato na internet, é possível a identificação dos responsáveis que promovem a desinformação nas eleições.