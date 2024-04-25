Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Revelado

PF cumpre mandado na Serra em operação contra fake news nas eleições

Objetivo da ação é manter a normalidade do pleito e assegurar que o resultado das urnas seja um retrato fiel da vontade popular, sem disseminação de desinformações
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 abr 2024 às 09:54

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 09:54

Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (25), a Operação Revelado no Espírito Santo com o objetivo de reprimir a disseminação de fake news nas eleições. Foi cumprido um mandado de busca no município da Serra contra um suspeito envolvido na divulgação de informações falsas nas eleições 2020. A identidade dele não foi divulgada. Segundo a instituição, a ação visa a manter a normalidade do pleito e assegurar que o resultado das urnas seja um retrato fiel da vontade popular.
A corporação explicou que durante a campanha eleitoral de 2020, os responsáveis pela disseminação das informações falsas fixaram cartazes em muros e postes e fizeram publicação em rede social com conteúdo difamatório a um candidato. 
A ação de hoje serve de alerta para aqueles que pretendem fazer uso de informações falsas nas próximas eleições, destacou a Polícia Federal, sinalizando aos autores desse tipo de crime que eles podem ser identificados e punidos.
Os envolvidos responderão pelo crime de divulgação de fato inverídico e difamação eleitoral, previstos nos art. 323 e 325 do Código Eleitoral, cuja pena é de detenção de dois meses a um ano ou pagamento de 120 a 150 dias-multa. O nome da operação se deve ao fato de que, apesar do aparente anonimato na internet, é possível a identificação dos responsáveis que promovem a desinformação nas eleições.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Fake news Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados