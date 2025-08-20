Home
Perseguição termina em acidente, dupla presa e "Pack" apreendido em Cariacica

Dupla tentou fugir da abordagem policial, mas colidiu com um carro estacionado; no veículo, foram apreendidos 150 gramas de droga conhecida como “Pack”, um tipo de haxixe mais caro

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11:14

Moisés Ferreira de Araújo e Rhenzo Eliezer Neves Chagas
Moisés Ferreira de Araújo e Rhenzo Eliezer Neves Chagas Crédito: Fabrício Christ

Uma perseguição terminou em acidente e com dois homens presos na noite de terça-feira (19), em Campo Belo, Cariacica. Dentro do carro dos suspeitos, identificados como Moisés Ferreira de Araújo, de 29 anos, e Rhenzo Eliezer Neves Chagas, de 21, militares ainda encontraram cerca de 150 gramas de uma droga conhecida como “pack”, um tipo de haxixe mais caro.

Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, durante patrulhamento no bairro Itapemirim, militares viram um carro se aproximando de uma escadaria conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

Os militares emitiram o sinal sonoro da viatura para que o carro parasse e fosse realizada uma abordagem. No entanto, ao perceber a presença da equipe, os ocupantes do veículo fugiram em direção à Rodovia Leste Oeste.

Ainda conforme o boletim, foi feito o acompanhamento do carro. Em determinado momento, o condutor perdeu o controle do automóvel e colidiu em um veículo estacionado.

Veículo ficou danificado após batida
Veículo ficou danificado após batida Crédito: Fabrício Christ

Os policiais desembarcaram da viatura e deram voz de abordagem aos ocupantes do carro, identificados como Moisés Ferreira de Araújo e Rhenzo Eliezer Neves Chagas.

No interior do veículo foram encontrados dois pedaços da droga conhecida como “pack”, que segundo Moisés seria de sua propriedade. Ainda segundo o suspeito, eles compraram a droga em Vitória, por R$ 3 mil. Eles estariam indo cortar os pedaços e depois levariam o entorpecente para Viana, onde venderiam cada fração por R$ 40.

Os dois foram levados à Delegacia Regional de Cariacica. Segundo a Polícia Civil, eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. O suspeito de 21 anos também foi autuado por desobediência à ação policial e adulteração veicular. Ambos foram encaminhados para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.     

