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Polícia

Perseguição policial e acidente em Guaçuí

Mesmo após provocar acidente em rua de Guaçuí, dupla tentou fugir do cerco

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 20:37

Publicado em 

25 jun 2019 às 20:37
Carro bateu na lateral de uma viatura da PM Crédito: Divulgação/PMES
Um jovem de 21 anos e um adolescente, 17 anos, foram presos na manhã desta terça-feira (25) depois de fugirem de carro em uma abordagem da Polícia Militar em Guaçuí, Região do Caparaó. Eles foram detidos com munição e encaminhados para a delegacia. Ninguém ficou ferido no acidente.
Segundo informações da Polícia Militar, uma viatura estava Rua do Norte quando se deparou com um veículo que estaria envolvido em um crime registrado no dia anterior, no bairro Roberto Mendes. O motorista e o carona, conhecidos pelas associações do tráfico, fugiram em alta velocidade ao verem a polícia.
Na fuga, quase atropelaram alguns pedestres e uma motocicleta. Um cerco foi formado na cidade. Eles acabaram batendo com a lateral da viatura e com uma caminhonete. Mesmo assim, atentaram fugir, porém foram imobilizados e algemados.
Na revista policial foi encontrado no carro duas munições intactas de calibre 22 e os documentos do dono do veículo. Segundo a Polícia Civil, eles foram autuados por desobediência, porte de munição e associação ao tráfico de drogas.
O veículo, um Fiat Ideia, segundo investigação da polícia, estaria penhorado na boca de fumo, pois o proprietário estaria devendo uma certa quantia de uso de entorpecentes.

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