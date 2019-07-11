Perseguição policial, capotamento e apreensão de maconha no interior do ES

São José do Calçado, no Sul do Estado, na tarde desta quarta-feira (10). Houve perseguição aos suspeitos que transportavam a droga em um carro, que capotou. Mesmo assim, saíram correndo e jogaram a droga no mato. Eles foram presos pela Polícia Militar. Uma denúncia anônima terminou na apreensão de 1,5 kg de maconha em, no Sul do Estado, na tarde desta quarta-feira (10). Houve perseguição aos suspeitos que transportavam a droga em um carro, que capotou. Mesmo assim, saíram correndo e jogaram a droga no mato. Eles foram presos pela

Segundo os militares, o transporte de drogas – 3 tabletes – estavam em um Volkswagem Gol e teria saído da divisa de Minas Gerais, onde compraram a droga. O produto seria revendido em São José do Calçado.

Em uma estrada de chão, a polícia avistou o veículo suspeito descrito na denúncia e deram ordem de parada, que foi ignorada. Após passar por uma curva em alta velocidade, o motorista perdeu o controle e tombou na beira da estrada. Os criminosos que estavam no carro saíram correndo com uma mochila preta, que foi jogada no mato com a droga.