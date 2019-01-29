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Perseguição

Perseguição e acidente em Vila Velha

O homem detido portava um revólver 380 e foi encaminhado para prestar esclarecimentos no DPJ de Vila Velha
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

29 jan 2019 às 18:45

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 18:45

Perseguição terminou em acidente e homem foi detido em Vila Velha Crédito: Internauta | Gazeta Online
Uma perseguição realizada pela motopatrulha dos guardas municipais de Vila Velha terminou em acidente no início da tarde desta terça-feira (29). De acordo com a prefeitura do município, os guardas perseguiam um Ecosport em que duas pessoas iniciaram uma fuga pelas ruas da Glória.
> Homem é baleado enquanto pilotava moto na BR 101 na Serra
A perseguição foi até o Centro de Vila Velha, até que o Ecosport colidiu com um Honda Fit; o veículo perseguido tinha placa adulterada; a equipe consultou a numeração do motor e constatou que o carro era de Nova Viçosa, na Bahia, e possuía restrição de furto e roubo.
Os suspeitos fugiram do local, mas um deles foi detido portando uma pistola calibre .380, munição e quatro dólares; ele foi encaminhado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vila Velha para prestar esclarecimentos.
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