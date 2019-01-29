Perseguição e acidente em Vila Velha

Uma perseguição realizada pela motopatrulha dos guardas municipais determinou em acidente no início da tarde desta terça-feira (29). De acordo com a prefeitura do município, os guardas perseguiam um Ecosport em que duas pessoas iniciaram uma fuga pelas ruas da

A perseguição foi até o Centro de Vila Velha, até que o Ecosport colidiu com um Honda Fit; o veículo perseguido tinha placa adulterada; a equipe consultou a numeração do motor e constatou que o carro era de Nova Viçosa, na Bahia, e possuía restrição de furto e roubo.