Perseguição e acidente em Vila Velha

Uma perseguição realizada pela motopatrulha dos guardas municipais de Vila Velha terminou em acidente no início da tarde desta terça-feira (29). De acordo com a prefeitura do município, os guardas perseguiam um Ecosport em que duas pessoas iniciaram uma fuga pelas ruas da Glória.
A perseguição foi até o Centro de Vila Velha, até que o Ecosport colidiu com um Honda Fit; o veículo perseguido tinha placa adulterada; a equipe consultou a numeração do motor e constatou que o carro era de Nova Viçosa, na Bahia, e possuía restrição de furto e roubo.
Os suspeitos fugiram do local, mas um deles foi detido portando uma pistola calibre .380, munição e quatro dólares; ele foi encaminhado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vila Velha para prestar esclarecimentos.
VEJA FOTOS