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Vila Velha

Perseguição da Guarda Municipal termina com suspeitos de assaltos presos

Um homem e um menor de idade estavam em um moto roubada, portando uma arma sem munição

Publicado em 

15 jul 2019 às 11:07

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 11:07

Uma perseguição da Guarda Municipal com suspeitos em um moto roubada terminou com dois presos na noite deste domingo (15) no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha. Ramon Paulo Nascimento, de 36 anos, e um menor de 17 anos foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
Em um vídeo, gravado pela Guarda Municipal, é possível ver os dois suspeitos fugindo em uma moto em uma avenida movimentada. Os agentes até conseguem chegar perto deles, mas os suspeitos aceleram mais, ultrapassando até o sinal vermelho. Em um momento, eles desistem de fugir. Assista ao vídeo abaixo:
De acordo com o agente Otávio Neto, da Guarda Municipal, a guarnição fazia apenas um trabalho preventivo na região quando avistou os suspeitos. “Tem várias ocorrências de assaltos com as mesmas características: uma moto e dois indivíduos trajando jaqueta”, explicou.
No momento da abordagem, os agentes constataram que a moto era roubada. Na cintura de um dos suspeitos, que estava na garupa, foi encontrado um revólver, calibre 22, sem munição. “Possivelmente iriam cometer assaltos, com essa arma sem munição, que servia mais para intimidar as vítimas para efetuar roubos”, completou.
Perseguição da Guarda Municipal termina com suspeitos de assaltos presos

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