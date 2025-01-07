Perseguição a moto roubada termina em acidente em Jardim da Penha

Um homem foi preso e outro fugiu após uma perseguição policial pela Avenida Saturnino Rangel Mauro, na altura do bairro Jardim da Penha, em Vitória, noite de segunda-feira (6). A dupla estava em uma motocicleta roubada quando tentou fugir da abordagem dos policiais militares, mas acabou colidindo com um poste durante a fuga.
De acordo com a Polícia Militar, os homens estavam em uma moto Honda CG 160 Fan preta. O condutor, identificado como Jean César Siqueira da Silva, de 34 anos, ao perceber a presença da viatura da Força Tática tentou escapar, ignorando as ordens de parada dos militares e avançando os sinais vermelhos, colocando em risco quem passava pela via.
Durante a fuga, porém, a moto colidiu com uma placa de sinalização e um poste e os homens caíram. O suspeito que conduzia o veículo foi preso imediatamente, mas o carona conseguiu escapar. Segundo a PM, ele chegou a apontar uma arma em direção aos policiais, o que levou um dos agentes a disparar duas vezes.
Ainda de acordo com a corporação, a placa da motocicleta estava adulterada e o veículo tinha restrição. No boletim de ocorrência consta que a motocicleta havia sido roubada em dezembro de 2024 e estava circulando com uma placa falsificada, com uma fita adesiva preta colada para modificar um "F" e transformá-lo em um "E".
Apesar de ter sido pego pela polícia e identificado como condutor da moto, segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Jean alegou que o veículo estava sob a responsabilidade do outro homem que conseguiu escapar.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi levado à delegacia e autuado em flagrante por receptação e adulteração veicular. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.