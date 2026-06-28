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"Bicho Solto"

Pássaros vendidos ilegalmente são apreendidos em operação na Feira de Aribiri

Segundo a Polícia Civil, aves chegavam a ser transportadas dentro de caixas de leite; ação aconteceu na manhã deste domingo (28)

Publicado em 28 de Junho de 2026 às 14:13

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

28 jun 2026 às 14:13

A Feira de Aribiri, em Vila Velha, foi alvo da Operação Bicho Solto, na manhã deste domingo (28), que visa combater a venda irregular e o tráfico de aves silvestres. Segundo a Polícia Civil, 22 pássaros foram apreendidos, incluindo espécies silvestres e exóticas, algumas delas mantidas em condições caracterizadas como maus-tratos.


Durante a fiscalização, os policiais e agentes identificaram comerciantes expondo e comercializando, de forma irregular, aves protegidas pela legislação ambiental brasileira. De acordo com o delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (Depma), alguns pássaros chegavam a ser transportados em caixas de leite. 


Foram recolhidos cinco coleiros, um corrupião, um bigodinho, um azulão, um trinca-ferro, duas saíras-amarelas, um golinho (chorão), um canário-belga e nove canários-da-terra. Um dos casos mais graves identificados durante a operação envolveu uma gaiola de dimensões extremamente reduzidas, onde nove canários-da-terra estavam confinados em condições incompatíveis com o bem-estar animal.  


Ao perceberem a presença das equipes de fiscalização, os responsáveis pela comercialização irregular abandonaram os animais e deixaram o local. Em razão do grande fluxo de pessoas na feira, não houve perseguição aos suspeitos. 


“Encontramos animais silvestres que deveriam estar livres em seu habitat natural sendo comercializados ilegalmente e submetidos a condições degradantes. A atuação da Polícia Civil busca proteger a fauna e responsabilizar aqueles que insistem em explorar esses animais de forma criminosa”, destacou o delegado Piquet. 


Todos as aves apreendidas serão encaminhadas aos órgãos ambientais competentes para avaliação, cuidados veterinários e procedimentos destinados à reabilitação e eventual reintegração ao meio ambiente.


Participaram da ação a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e agentes de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vila Velha e da Guarda Municipal.

Veja Também 

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Como a criação ilegal de pássaros silvestres ameaça o meio ambiente no ES

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