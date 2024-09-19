Passageiros se jogam no chão de ônibus durante protesto e pedradas em Vitória

Quem precisou passar pela Rodovia Serafim Derenzi na noite de quarta-feira (18), na altura de Inhanguetá, em Vitória , viveu uma cena de terror. Durante protestos por uma morte que ocorreu na região, semanas antes, manifestantes arremessaram pedras em viaturas e ônibus que estavam no local. Os passageiros dos coletivos ficaram desesperados, e precisaram se jogar no chão do veículo para se proteger.

Vídeos gravados por testemunhas mostram o momento de pânico dentro do ônibus da linha 535 (Terminal de Campo Grande). Nas imagens, é possível ver quando as pedras são arremessadas contra o para-brisas. Os passageiros se jogam no chão e gritam, com medo. Eles também pedem para o motorista sair do local ou abrir a porta, para que eles pudessem correr (confira acima).

Em outra gravação, uma passageira mostra um vidro quebrado na lateral traseira de um segundo ônibus. De acordo com ela, a pedra arremessada chegou a atingir um rapaz que estava no coletivo.

Afinal, como tudo começou? De acordo com a Polícia Militar , o protesto iniciou durante a tarde. Aproximadamente 100 manifestantes estavam obstruindo as duas vias da Rodovia Serafim Derenzi. O objetivo era cobrar das autoridades a conclusão das investigações de um homicídio que ocorreu há algumas semanas, e que só sairiam do local com a presença da imprensa.

Os militares orientaram que os manifestantes liberassem as vias de forma pacífica para que um diálogo fosse firmado entre a PM e os líderes do protesto, para que assim fosse possível entender as reivindicações deles. "No entanto, os populares cessaram o diálogo. Em dado momento, as equipes ouviram barulhos de explosões e estampidos de bombas caseiras, além de serem atacados com pedras. As viaturas e os ônibus que estavam parados na rodovia também foram apedrejados", completou a corporação.

Ainda segundo a PM, a Força Tática foi acionada e os manifestantes começaram a dispersar arremessando mais pedras contra os coletivos. Os agentes usaram armamento não letal e bombas de efeito moral. Após o fim da manifestação, houve reforço no patrulhamento nos bairros da região.