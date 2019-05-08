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Armado com faca

Passageiros reagem a assalto e bandido leva surra após entrar em Transcol

Tentativa de assalto aconteceu na noite desta terça-feira (7). Suspeito ficou desmaiado no meio da rua.

Publicado em 

08 mai 2019 às 13:12

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 13:12

Suspeito ficou caído no chão, próximo aos passageiros Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um homem tentou roubar passageiros dentro de um ônibus em Vila Velha, mas acabou agredido e foi parar no hospital. A tentativa de assalto aconteceu na noite desta terça-feira (7).
Segundo testemunhas, o homem tentou assaltar passageiros que estavam em um ônibus, que reagiram. “Eu estava aqui trabalhando, quando de repente o ônibus parou. O rapaz tinha tentado assaltar o ônibus com uma faca. O pessoal já tomou a faca e agrediu ele. Ele ficou caído no chão. A viatura chegou, logo depois o Samu ”, disse Marlon Francisco.
O ônibus fazia a linha 654 entre o Terminal de Vila Velha e Lagoa de Jabaeté. Por volta das 20h40, o homem anunciou o assalto. Houve pânico dentro do ônibus. O motorista conseguiu parar o coletivo em um ponto e nesse momento os passageiros reagiram ao assalto.
Passageiros reagem a assalto e bandido leva surra após entrar em Transcol
O homem ficou caído no meio da rua, desmaiado. Fotos registraram o momento que os passageiros estavam fora do ônibus e o suspeito caído.
Depois de agredido o homem foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, onde recebeu atendimento. Como ninguém foi roubado, nenhum passageiro precisou registrar queixa na polícia. O suspeito não foi identificado.
Com informações de Tiago Félix

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