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Norte do Estado

Passageiro é preso após tentar assumir direção de ônibus na BR 101 no ES

Josimar Pereira, de 32 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio

Publicado em 

20 mai 2019 às 22:07

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 22:07

O ônibus saiu de São Paulo às 16h deste domingo (19) com destino a Palmeira dos Índios, no Alagoas Crédito: Sérgio Murilo
Um homem identificado como Josimar Pereira, de 32 anos, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (20), em Aracruz, na região Norte do Estado. Josimar foi autuado por tentativa de homicídio após tentar assumir a direção de um ônibus interestadual com 40 passageiros.
De acordo com informações da empresa de transporte Gontijo, Josimar tentou assumir a direção do veículo quando o mesmo passava pela cidade de João Neiva. Ainda segundo funcionários da empresa, no momento de fúria, Josimar quebrou o para-brisa do veículo e foi contido por outros passageiros.
Após o incidente, o ônibus foi deslocado até a Rodoviária de Aracruz, onde o suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia. Em nota, a Polícia Civil, confirmou que Josimar foi ouvido pelo delegado, autuado e encaminhado para o Centro de Detenção de Aracruz.
Ao Gazeta Online, funcionários da empresa de transporte contaram que o ônibus saiu de São Paulo às 16h deste domingo (19) com destino a Arapiraca, em Alagoas. No momento do incidente 40 passageiros viajavam no veículo. Eles foram acomodados em outro ônibus e seguiram viagem normalmente.

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