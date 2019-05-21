Passageiro é preso após tentar assumir direção de ônibus na BR 101 no ES

Um homem identificado como Josimar Pereira, de 32 anos, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (20), em Aracruz, na região Norte do Estado. Josimar foi autuado por tentativa de homicídio após tentar assumir a direção de um ônibus interestadual com 40 passageiros.
De acordo com informações da empresa de transporte Gontijo, Josimar tentou assumir a direção do veículo quando o mesmo passava pela cidade de João Neiva. Ainda segundo funcionários da empresa, no momento de fúria, Josimar quebrou o para-brisa do veículo e foi contido por outros passageiros.
Após o incidente, o ônibus foi deslocado até a Rodoviária de Aracruz, onde o suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia. Em nota, a Polícia Civil, confirmou que Josimar foi ouvido pelo delegado, autuado e encaminhado para o Centro de Detenção de Aracruz.
Ao Gazeta Online, funcionários da empresa de transporte contaram que o ônibus saiu de São Paulo às 16h deste domingo (19) com destino a Arapiraca, em Alagoas. No momento do incidente 40 passageiros viajavam no veículo. Eles foram acomodados em outro ônibus e seguiram viagem normalmente.