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Confusão

Passageiro é agredido dentro de ônibus na Serra

O caso aconteceu na linha 591. A vítima sofreu ferimentos e foi socorrida pelo motorista do coletivo

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 15:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2019 às 15:01
A agressão ocorreu dentro da linha 591 - Terminal de Campo Grande/Serra Crédito: Divulgação / TJES
Uma passageiro foi agredido dentro de um ônibus do sistema Transcol - linha 591 (Terminal de Campo Grande/ Serra) - no bairro José de Anchieta, na Serra, na manhã desta quinta-feira (08).
A vítima sofreu ferimentos e foi socorrida pelo motorista do coletivo e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento de Carapina, no mesmo município. Não há informações sobre o estado de saúde dela nem os motivos que levaram à confusão.
De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados por populares para atender a ocorrência mas não conseguiram localizar o possível agressor nem a vítima.
> Homem é preso após fazer arrastão dentro de Transcol em Vitória
Demandado pela reportagem, o GVBus informou que a empresa responsável pelo transporte optou por dar prioridade ao socorro da vítima e que as circunstâncias do fato ainda estão sendo apuradas.

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