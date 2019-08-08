Passageiro é agredido dentro de ônibus na Serra

A vítima sofreu ferimentos e foi socorrida pelo motorista do coletivo e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento de Carapina, no mesmo município. Não há informações sobre o estado de saúde dela nem os motivos que levaram à confusão.
De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados por populares para atender a ocorrência mas não conseguiram localizar o possível agressor nem a vítima.
Demandado pela reportagem, o GVBus informou que a empresa responsável pelo transporte optou por dar prioridade ao socorro da vítima e que as circunstâncias do fato ainda estão sendo apuradas.