Paróquia denuncia falso padre que aplica golpes em Jardim da Penha

A Rua da Lama, em Jardim da Penha, bairro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Jardim da Penha, em Vitória. Usando o nome de igrejas católicas, ele pede doações de R$ 20 pelas ruas e até em escolas. A Paróquia São Francisco de Assis emitiu uma nota alertando sobre o caso. Um homem branco, aparentando ter cerca de 40 anos, usando roupa social, com terços nas mãos e andar apressado. Essas são algumas das características de um falso padre que tem aplicado golpes em, em Vitória. Usando o nome de igrejas católicas, ele pede doações de R$ 20 pelas ruas e até em escolas. ASão Francisco de Assis emitiu uma nota alertando sobre o caso.

De acordo com Pedro Sarkis, coordenador de comunicação da paróquia, durante os golpes o falso padre afirma que chama-se padre Jonas ou padre Moacir. Para dar credibilidade ao crime, ele usa nomes de igrejas da região, dizendo que precisa de doações. Outras vezes ele afirma que precisa de dinheiro para ajudar uma suposta paróquia. Ele também fala que possui uma mãe doente no interior e que precisa juntar verba para trazê-la a Vitória.

"Fomos procurados pela administração de uma escola de Jardim da Penha, que contou que ele foi ao local pedir dinheiro do mesmo dia que foi a um curso de inglês da região. Nos dois lugares ele conseguiu arrecadar uma quantia de dinheiro. Também temos registros desse golpe há dois meses. É triste ver alguém usando o nome de Deus em vão", contou Pedro Sarkis.

Sarkis completou que fica o alerta: Todas as doações que as igrejas precisam devem ser entregues na secretaria da Paróquia. Não é padrão que padres peçam doações pelas ruas e em instituições.

VÍTIMA FAZ ALERTA NAS REDES

Uma das vítimas, funcionária de uma escola, usou as redes sociais para divulgar que caiu no golpe. Ela passou características do falso padre.

"Ele é um homem de porte médio, branco, do cabelo castanho e uma roupa muito padrão: calça social, sapato social, camisa de manga comprida. Ele usa um colar de terço e na mão dele também tem um terço pendurado. E conversa muito bem. Só que ele anda muito rápido, um andar desconfiado, sempre olhando para trás. Ele só pede nota de R$ 20. Ele aqui (na escola ode trabalha) e depois passou em um restaurante da região", informou.

PARÓQUIA DIVULGA NOTA