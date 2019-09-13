Para PM, fala de Assumção vai contra evolução da sociedade civilizada

Após novas declarações do deputado estadual Capitão Assumção (PSL), que afirmou em entrevista à Rádio CBN Vitória (92,5 FM) nesta sexta-feira (13) que seria um policial militar que receberia os R$ 10 mil para matar o suspeito de assassinar uma jovem em Cariacica, a Polícia Militar reafirmou que não compactua com as afirmações. Para a PM, a fala vai contra a evolução da sociedade.
Indagado sobre o que acha das pessoas que estão apoiando a fala de Assumção, o coronel Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça, comandante-geral da PM, afirmou que acredita que a sociedade de maneira geral está indignada com a criminalidade que vitimiza pessoas. Porém, ele frisou que fazer justiça com as próprias mãos é uma forma de involução da civilização.
Perguntado se a afirmação do deputado implica uma apologia ao crime, Barbosa resumiu-se em afirmar que não se espera que um representante do estado diga frases como as de Assumção.
A polícia que age como protetora da sociedade tem o papel de dar respostas identificando e prendendo os criminosos. Em um mundo civilizado não existe outro papel que não seja esse. Se não, estaremos caminhando para a involução da civilização humana
"Não sei o contexto emocional em que ele (Assumção) proferiu essas palavras. Mas não se espera de nós, agentes do estado, uma fala desse tipo. A gente age para cumprir a lei. É isso que esperam de nós", completou.