Para PM, fala de Assumção vai contra evolução da sociedade civilizada

Coronel Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça será o novo comandante da PM Crédito: Ricardo Medeiros

Indagado sobre o que acha das pessoas que estão apoiando a fala de Assumção, o coronel Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça, comandante-geral da PM, afirmou que acredita que a sociedade de maneira geral está indignada com a criminalidade que vitimiza pessoas. Porém, ele frisou que fazer justiça com as próprias mãos é uma forma de involução da civilização.

Perguntado se a afirmação do deputado implica uma apologia ao crime, Barbosa resumiu-se em afirmar que não se espera que um representante do estado diga frases como as de Assumção.

A polícia que age como protetora da sociedade tem o papel de dar respostas identificando e prendendo os criminosos. Em um mundo civilizado não existe outro papel que não seja esse. Se não, estaremos caminhando para a involução da civilização humana