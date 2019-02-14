Mulher é esfaqueada ao lutar com homem que tentou invadir a residência da família dela em Tabajara, Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho

“Fiz e se fosse preciso, faria tudo novamente.” A declaração é de uma auxiliar administrativo que levou uma facada no braço, ao salvar o filho em um assalto ocorrido dentro da residência da família, no bairro Tabajara, em Cariacica. O crime ocorreu na madrugada de ontem.

De acordo com a auxiliar administrativo, o suspeito, identificado como Diego Souza Jhony Martins, 19 anos, invadiu a propriedade em que ela mora às 3h30. O terreno tem cinco moradias da mesma família, onde moram os pais da vítima e mais três irmãos dela.

A mulher relatou que a irmã dela, uma autônoma de 30 anos, ouviu o cachorro latindo e, ao olhar pela janela, viu o ladrão na varanda da casa dos pais. Ela começou a chamar pelo irmão, que mora na casa da frente, no terceiro andar, em cima da casa dos pais e da irmã esfaqueada.

Your browser does not support the audio element. Para defender o filho, mulher é esfaqueada dentro de casa em Cariacica

Neste momento, o irmão, um encarregado de 34 anos, e o filho da auxiliar administrativo, um adolescente de 16 anos, acordaram. Ao ouvir os gritos da tia, o jovem foi até o quarto da mãe.

“Levei um susto na hora. Acordei com meu filho dizendo: ‘mãe, acorda que tem ladrão na casa da vovó’. Pulei da cama para ver o que estava acontecendo, mas meu filho acabou saindo correndo na minha frente”, conta a vítima.

Quando se preparava para descer a escada para a casa dos pais, a auxiliar administrativo foi surpreendida por Diego, que tentou atacar o filho dela. “Ele levantou o braço e ia dar uma facada no peito do meu filho. Nem pensei direito, coloquei meu braço na frente e me joguei sobre o ladrão e nós saímos rolando a escada”.

Assaltante foi amarrado de cabeça para baixo em uma árvore em Cariacica Crédito: Reprodução

Ao chegarem no final da escada, Diego ainda tentava acertar outros golpes na vítima. Porém, a essa altura, familiares e vizinhos ouviram a confusão e desceram para ajudar.

Surra

Diego foi agredido pelas testemunhas, que conseguiram tomar dele a faca. O suspeito ainda foi pendurado de cabeça para baixo em uma mangueira do quintal da casa. Ele ficou amarrado no local por cerca de 40 minutos, até a chegada da polícia.