Polícia Civil Crédito: Vitor Jubini

Vila Pavão, Região Um casal foi preso, na manhã desta sexta-feira (30), após matar o próprio filho recém-nascido com requintes de crueldade em, Região Noroeste do Estado. O crime aconteceu no último dia 6 de agosto.

o corpo foi encontrado em uma mata e a mãe alegou que havia sofrido um aborto e decidiu enterrar o feto. No entanto, durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que o bebê, um menino, nasceu saudável e foi assassinado pelos pais. Alguns dias depois,e a mãe alegou que havia sofrido um aborto e decidiu enterrar o feto. No entanto, durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que o bebê, um menino, nasceu saudável e foi assassinado pelos pais.

Your browser does not support the audio element. Pais são presos acusados de matar bebê no ES

PRISÃO

O delegado Líbero Penello de Carvalho Filho, delegado-chefe da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, afirmou, em nota, que o casal foi preso no bairro Ondina, por investigadores de Vila Pavão.

Segundo ele, tudo começou quando os pais decidiram abortar a criança. A mãe ingeriu um remédio abortivo e, apesar da alta dosagem, o bebê nasceu saudável.

CRUELDADE

Inconformados, o homem de 31 anos e a mulher de 34 anos decidiram matar o filho. Para isso, asfixiaram o recém-nascido com uma toalha e com um balde cheio de água. Após terem certeza da morte do bebê, os pais decidiram enterrá-lo em uma mata nas proximidades da residência onde moram.

CORPO ENCONTRADO

O corpo da criança foi encontrado quando um homem que trabalha na pavimentação da Estrada Leopoldo Ramelow, em Vila Pavão, sentiu um forte mau cheio na mata. Ao chegar no local, ele percebeu que havia algo enterrado e procurou a Polícia Militar.

Após investigações, os militares identificaram a mulher que teria enterrado o feto. Na ocasião, ela alegou que sofreu um aborto e não sabia o que fazer com o filho. Portanto, decidiu enterrar.

Na ocasião, ela prestou esclarecimentos na Delegacia de Vila Pavão e foi liberada em seguida, já que o delegado responsável entendeu que não havia indício de crime em flagrante.

O corpo do bebê foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passou por exames que apontaram a causa da morte.

PRISÃO DOS PAIS

Durante as investigações, os suspeitos confessaram o crime. "Como já era de noite e não havia flagrante, tivemos que pedir a prisão à Justiça. Ficamos monitorando o casal até que o juiz acatou o pedido e os mandados de prisão foram expedidos. Logo cedo, os investigadores efetuaram a prisão", detalhou o delegado. Ele contou que o casal cometeu o crime porque não queria ter filhos.