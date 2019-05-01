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Bebê resgatado

Pai que raptou filho no ES ameaçou matar a criança, diz delegado

O delegado explicou as ações tomadas pela PC do Espírito Santo e também de São Paulo, que trabalharam juntas para recuperar Ravi que foi raptado pelo pai no dia 18 de abril
Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

01 mai 2019 às 11:52

Publicado em 01 de Maio de 2019 às 11:52

Rodrigo foi preso em SP Crédito: Polícia Civil de SP | Divulgação
O pai de Ravi Pietro de Carvalho Pinho, de 10 meses, Rodrigo de Carvalho Pinho, de 38 anos, chegou a ameaçar tirar a vida do filho e depois a própria vida, segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, que acompanhou a mãe Patrícia Paula Bull, de 27 anos, durante o embarque no Aeroporto de Vitória, na manhã desta quarta-feira (1º), para buscar o filho. 
> Mãe embarca para São Paulo para buscar filho raptado pelo pai no ES
Ravi Pietro de Carvalho Pinho, de apenas 10 meses, sequestrado pelo pai. Crédito: Reprodução / Divulgação
O delegado explicou as ações tomadas pela PC do Espírito Santo e também de São Paulo, que trabalharam juntas para recuperar Ravi que foi
raptado pelo pai no dia 18 de abril
. Além disso, José Darcy contou que Rodrigo ameaçou tirar a vida de Ravi e depois se matar.
"Durante o final de semana a polícia de São Paulo, sob orientação da polícia do ES, fez campanas em determinados lugares, mas não encontrou os dois e abortou a operação. Ontem recebeu uma possível localização e também uma ajuda de alguns familiares, e foi possível localizar. O pai ameaçava tirar a vida da criança, e depois tirar a própria vida, por isso que foi feito, então, uma incursão rápida na casa para resgatar logo a criança, botar ela em segurança e depois então efetuar a prisão", descreve o delegado.
> Vídeo mostra resgate de bebê raptado pelo pai no ES
MANDADO DE PRISÃO
De acordo com ele, houve muita interação entre as PCs dos dois estados, além de ter sido enviada uma carta precatória que explicava toda a situação e também falava sobre quais as necessidades do caso.
"O pai da criança já estava com um mandado de prisão expedido por violação de medida protetiva, e ainda praticou o crime de subtração de incapaz. Em razão dele ter praticado outros crimes em São Paulo, ele foi autuado em flagrante lá, vai ser encaminhado a uma audiência de custódia, já fizemos contato com a delegada e ela nos prometeu que, assim que ele passar pela custódia, ela vai fazer contato conosco e nós vamos recambiá-lo", afirma.
Com informações de José Carlos Schaeffer

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