Pai que raptou filho no ES ameaçou matar a criança, diz delegado

Rodrigo foi preso em SP Crédito: Polícia Civil de SP | Divulgação

O pai de Ravi Pietro de Carvalho Pinho, de 10 meses, Rodrigo de Carvalho Pinho, de 38 anos, chegou a ameaçar tirar a vida do filho e depois a própria vida, segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, que acompanhou a mãe Patrícia Paula Bull, de 27 anos, durante o embarque no Aeroporto de Vitória, na manhã desta quarta-feira (1º), para buscar o filho.

Ravi Pietro de Carvalho Pinho, de apenas 10 meses, sequestrado pelo pai. Crédito: Reprodução / Divulgação

O delegado explicou as ações tomadas pela PC do Espírito Santo e também de São Paulo, que trabalharam juntas para recuperar Ravi que foi

. Além disso, José Darcy contou que Rodrigo ameaçou tirar a vida de Ravi e depois se matar.

"Durante o final de semana a polícia de São Paulo, sob orientação da polícia do ES, fez campanas em determinados lugares, mas não encontrou os dois e abortou a operação. Ontem recebeu uma possível localização e também uma ajuda de alguns familiares, e foi possível localizar. O pai ameaçava tirar a vida da criança, e depois tirar a própria vida, por isso que foi feito, então, uma incursão rápida na casa para resgatar logo a criança, botar ela em segurança e depois então efetuar a prisão", descreve o delegado.

MANDADO DE PRISÃO

De acordo com ele, houve muita interação entre as PCs dos dois estados, além de ter sido enviada uma carta precatória que explicava toda a situação e também falava sobre quais as necessidades do caso.

"O pai da criança já estava com um mandado de prisão expedido por violação de medida protetiva, e ainda praticou o crime de subtração de incapaz. Em razão dele ter praticado outros crimes em São Paulo, ele foi autuado em flagrante lá, vai ser encaminhado a uma audiência de custódia, já fizemos contato com a delegada e ela nos prometeu que, assim que ele passar pela custódia, ela vai fazer contato conosco e nós vamos recambiá-lo", afirma.