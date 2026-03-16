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Pai é preso após jogar mingau quente no filho de seis anos em Cariacica

Pai é preso após jogar mingau quente no filho de seis anos em Cariacica

Criança sofreu queimaduras graves no rosto, no tórax e nos braços e foi levada ao PA de Alto Lage, na tarde de domingo (16)

Sara Oliveira

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de março de 2026 às 09:23

Um homem de 41 anos foi detido após jogar mingau quente no próprio filho, de seis anos, em Cariacica, na tarde de domingo (15). Segundo a Polícia Militar (PM), a criança sofreu queimaduras graves no rosto, no tórax e nos membros superiores.

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O homem, que é funcionário da fazenda, contou que permaneceu na residência durante à noite e procurou os patrões neste domingo (15), momento em que a Polícia Militar foi acionada

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De acordo com a PM, a mãe da criança relatou que o marido gritou e arremessou uma caneca com mingau contra o menino depois que ele, por acidente, prendeu o dedo do irmão mais novo na porta do banheiro. O garoto foi socorrido e levado ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage.

Ainda segundo a polícia, o homem afirmou aos militares que agiu “no calor da emoção” e reconheceu que cometeu um erro. Ele e a mãe da criança foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica.

A mulher foi liberada após prestar esclarecimentos, enquanto o pai foi autuado em flagrante. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber por qual crime o homem foi autuado, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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