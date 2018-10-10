Pai é preso acusado de usar bebida láctea para envenenar filho em Castelo

Pai é acusado pela polícia de envenenar o próprio filho em Castelo Crédito: Divulgação/Polícia Civil

O menino de 7 anos que acabou internado supostamente após ingerir uma vitamina de fruta industrializada em Castelo , no Sul do Estado, foi, na verdade, envenenado pelo pai. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o homem de 35 anos, que foi preso nesta quarta-feira (10), teria cometido o crime contra o próprio filho na esperança de que o relacionamento amoroso com sua esposa fosse reatado.

Inicialmente, o pai da criança negou ter qualquer participação no envenenamento. Entretanto, como a investigação apontava para o crime, a polícia pediu a prisão temporária, que foi decretada pela Justiça, após parecer favorável do Ministério Público.

Nesta quarta, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão contra o homem de 35 anos. Ele tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais. Na delegacia, o pai confessou que envenenou o próprio filho na esperança de reatar o relacionamento. Ele será encaminhado ao CDP de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficará à disposição da Justiça.

Ainda de acordo com informações da polícia, o menino vem se recuperando do envenenamento , e agora já está fora de perigo.

No dia da internação, o pai disse em entrevistas e à polícia que a criança havia passado mal após ingerir uma vitamina de fruta da Selita. Ouvida pela reportagem no dia do fato, a marca garantiu que os produtos são rigorosamente testados antes de entrar no mercado. Ainda havia reforçado que, se comprovada uma suposta intoxicação, seria o primeiro caso registrado que chegaria ao conhecimento da empresa. Após 15 dias de investigação policial foi apontado que o próprio pai havia envenenado o filho. Veja nota na íntegra:

"A Cooperativa de Laticínios Selita completa em 2018, 80 (oitenta) anos de história. Durante este período sofreu e venceu inúmeros obstáculos, mas sempre manteve vivo seu maior compromisso: Fornecer produtos de qualidade, confiáveis com sabor inigualável. Posto isto, a Selita lamenta e se solidariza com o menor, vitimado pela conduta do pai, e destaca que sente profundamente que a criança tenha passado por essa terrível experiência, bem como lamenta profundamente ter sua marca  que é sinônimo de qualidade e confiança  envolvida neste caso. Na oportunidade, agradece ao brilhante trabalho investigativo realizado pela Polícia Civil. Reitera por fim, que trabalha incessantemente, dentro dos mais rígidos padrões de qualidade".





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ENTENDA O CASO

Quando a notícia sobre o caso foi divulgada no mês de setembro, o pai chegou a dar entrevista à imprensa. Na ocasião, o homem, um auxiliar de produção, disse que a criança  já no primeiro gole  começou a reclamar que a garganta estava doendo e em, seguida, eliminou sangue pela boca.

Ainda de acordo com o pai, o menino foi levado para a Santa Casa Castelense, onde foi avaliado por três médicos. Devido à gravidade, foi encaminhado para o Hospital Infantil São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, sendo transferido, posteriormente, para o Hospital Infantil de Vitória.

AGRESSÕES CONTRA CRIANÇAS

Espírito Santo. A semana foi marcada pela onda de violência contra crianças em Cariacica, Vitória e Vila Velha. O que também choca nos casos é a idade das vítimas  de 27 dias de vida, outra de dois meses e uma de dois anos. Outubro começou, infelizmente, de forma muito trágica no. A semana foi marcada pela onda de violência contra crianças em. O que também choca nos casos é a idade das vítimas  de 27 dias de vida, outra de dois meses e uma de dois anos.

Carrinho do bebê que foi agredido e internado com traumatismo craniano Crédito: Carlos Alberto Silva

pai foi preso acusado de ter batido no próprio filho, uma criança de apenas 27 dias de vida. A vítima, que deu entrada no hospital no domingo (30), está internada em estado grave, com traumatismo craniano, no Hospital Infantil, em Vitória. O homem nega a violência e diz que o filho mais velho  que é autista  é quem teria arremessado o irmão no chão. Na segunda-feira (1), um, uma criança de apenas 27 dias de vida., no, em Vitória. O homem nega a violência e diz que o filho mais velho  que é autista  é quem teria arremessado o irmão no chão.

MÃE SURTA E JOGA BEBÊ DE DOIS MESES DE PRÉDIO

Janela em que bebê de dois meses foi jogado pela mãe que teria sofrido surto bipolar Crédito: Carlos Alberto

uma mãe surtou e jogou um bebê de dois meses de idade do segundo andar de uma casa no bairro Campo Grande, em Cariacica. A criança caiu em cima do telhado de um vizinho. O pai ainda tentou resgatar o filho, mas o telhado quebrou e os dois caíram. Outro caso chocou o Espírito Santo. Na terça (2),. A criança caiu em cima do telhado de um vizinho. O pai ainda tentou resgatar o filho, mas o telhado quebrou e os dois caíram.

Bombeiros ao Hospital Infantil de Vitória. Ele passa bem. O pai ficou ferido e deve passar por uma cirurgia na coluna. À polícia, o pai disse que a esposa sofre de transtorno bipolar e quebrou a janela, jogando a criança em um momento de surto. O bebê, que completa três meses no próximo domingo (7), foi levado peloao Hospital Infantil de Vitória. Ele passa bem. O pai ficou ferido e deve passar por uma cirurgia na coluna.

MENINA TEM PERNA QUEBRADA PELO NAMORADO DA MÃE

criança de apenas dois anos tivesse a perna quebrada pelo namorado da mãe, na quarta-feira (4), em Vila Velha. A mãe da menina, uma estudante de 20 anos, que está grávida de quatro meses, também foi agredida ao tentar defender a filha. Não queria jantar. Esse foi o motivo fútil para que uma. A mãe da menina, uma estudante de 20 anos, que está grávida de quatro meses, também foi agredida ao tentar defender a filha.

Menina de dois anos teve a perna direita imobilizada Crédito: Mayra Bandeira

A mulher estava na casa do namorado quando o crime aconteceu. Irritado porque a vítima não queria jantar, ele pegou um chinelo de borracha e passou a bater na garota. A mãe, na tentativa de salvar a filha, também foi agredida fisicamente e verbalmente pelo companheiro.