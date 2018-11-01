Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estupro

Pai é preso acusado de estuprar por sete anos a filha no ES

O crime de estupro contra a filha começou quando ela tinha sete anos e aconteciam dentro de casa, enquanto a família dormia à noite

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 22:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 22:02
O fiscal, de 51 anos, cometia o abuso há sete anos Crédito: Divulgação
Sete anos. Esse foi o tempo que uma estudante passou sendo abusada pelo próprio pai, um fiscal de patrimônio de 51 anos, dentro de casa, em Cariacica. Ele foi preso nesta quarta-feira (31) ao se apresentar na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).
A menina começou a sofrer estupros quando ela tinha apenas 7 anos de idade, mas os crimes só vieram à tona em setembro deste ano, depois que uma colega da escola da vítima, hoje com 14 anos, percebeu que a amiga estava se automutilando. A menina passou a se cortar e, ao ser questionada por representantes da escola avisados pela amiga, ela disse que se tratava de uma tentativa de colocar fim às lembranças tristes, contou o delegado Lorenzo Pazolini, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).
O pai já possuía condenação de 21 anos por ter cometido um assassinato, na Serra, em 1982. Ele permaneceu 8 anos preso e respondia o restante em liberdade.
LEIA TAMBÉM
Acreditando ter filha sequestrada, médica transfere dinheiro a bandidos
O crime de estupro contra a filha começou quando ela tinha sete anos e aconteciam dentro de casa, enquanto a família dormia à noite. Durante um período, a mãe passava as noites com outro filho internado no hospital, momento em que também a vítima era abusada. A menina vivia sob ameaças de morte, informou o delegado.
Assim que a escola soube da situação, o Conselho Tutelar foi avisado e comunicou a DPCA. De imediato, o delegado solicitou que a menina fosse removida para um abrigo. Depois, durante as investigações, a polícia chegou ao suspeito e pediu a prisão pelo crime de estupro de vulnerável.
Ao perceber que estava sendo procurado, ele se apresentou à delegacia, onde foi dado cumprimento do mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Em depoimento, o pai negou os crimes e disse ser servo de Deus, por isso jamais faria algo assim. Ele alegou desconhecer o motivo pelo qual a filha se cortava. O acusado foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
A polícia, agora, vai investigar se houve omissão por parte da mãe da menina. Vamos apurar a conduta da mãe, se ela sabia ou não da situação, observou Pazolini.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)
Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados