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Crime

Padrasto é detido suspeito de estuprar enteada de nove anos na Serra

Mãe da vítima acionou a corporação no fim da tarde do último domingo (20) após a criança relatar o abuso; homem tentou fugir ao ver policiais, mas acabou detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2023 às 11:54

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 11:54

Um homem de 28 anos foi detido suspeito de estuprar uma menina de nove anos, enteada dele, na Serra. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mãe da vítima, uma mulher de 43 anos, acionou a corporação no fim da tarde do último domingo (20) após a criança relatar o abuso. O nome do indivíduo e do bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, considerando o parentesco, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Conforme registro da PM, o suspeito é marido da mulher, padrasto da vítima. Ele tentou fugir ao perceber a presença dos policiais, mas acabou detido e levado à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. 
A Polícia Civil informou que o suspeito foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. A criança foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e o procedimento encaminhado à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Por envolver menor de idade, o caso segue sob sigilo.

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