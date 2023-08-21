Padrasto é detido suspeito de estuprar enteada de nove anos na Serra

Conforme registro da PM, o suspeito é marido da mulher, padrasto da vítima. Ele tentou fugir ao perceber a presença dos policiais, mas acabou detido e levado à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. A criança foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e o procedimento encaminhado à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Por envolver menor de idade, o caso segue sob sigilo.