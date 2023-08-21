Padrasto é detido suspeito de estuprar enteada de nove anos na Serra

Um homem de 28 anos foi detido suspeito de estuprar uma menina de nove anos, enteada dele, na Serra. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mãe da vítima, uma mulher de 43 anos, acionou a corporação no fim da tarde do último domingo (20) após a criança relatar o abuso. O nome do indivíduo e do bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, considerando o parentesco, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Conforme registro da PM, o suspeito é marido da mulher, padrasto da vítima. Ele tentou fugir ao perceber a presença dos policiais, mas acabou detido e levado à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. A criança foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e o procedimento encaminhado à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Por envolver menor de idade, o caso segue sob sigilo.