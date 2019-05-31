Outras quatro vítimas já procuraram polícia para informar abuso de médico

Delegado Alexandre Henrique Campos, plantonista da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho

De acordo com o delegado Alexandre Henrique Campos, plantonista da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, o inquérito desse caso já foi finalizado e o médico foi indiciado por importunação sexual . Agora, a acusação será enviada ao Ministério Público do Estado (MP-ES), que ficará de oferecer ou não a denúncia para a Justiça. O delegado detalhou como aconteceu o caso da universitária.

“Ela tinha sido atendida por ele uma semana antes, quando foi com a mãe. No sábado, ela voltou sozinha e, no início, o atendimento foi normal. Ao sair da sala, o médico acompanhou até a porta e tentou beijar na boca dela. Ela desviou, o beijo foi no rosto. Ela saiu assustada, foi para casa, contou para os pais e depois acionou a PM”, declarou.

O médico foi preso e chegou a ser encaminhado para um presídio, mas foi liberado em uma audiência de custódia, sem necessidade de pagamento de fiança. Para a polícia, ele negou até que teria dado um beijo no rosto da jovem. Segundo o delegado, as contradições entre os depoimentos ajudaram a indiciar o médico.

OUTRAS SITUAÇÕES

Após o caso da universitária, quatro pessoas já prestaram queixas contra o médico Allan Kardec Nunes dos Santos. As vítimas foram orientadas a procurar alguma Deam, que encaminha o caso para o delegado responsável.

Paciente relata ter sido assediada pelo profissional Crédito: Reprodução/TV Gazeta

“Não precisa vir na Deam de Vila Velha. A delegacia que receber a denúncia faz o encaminhamento. Essas outras denúncias foram abertas através de portarias, que serão apuradas para indiciar ou não o médico”, declarou.

Em 2005, Allan Kardec respondeu a outra situação de importunação - que na época era chamada de atentado ao pudor. “Segundo o advogado, ele foi inocentado nesse caso, mas não é possível dizer que foi inocente, mas sim que não havia elementos suficientes contra ele, como prova”, pontuou.