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Saldos de Quimera

Organização que fraudava tributos é alvo de operação da PF

O grupo é formado por escritórios de advocacia suspeitos de vender créditos fictícios e suspensão de cobranças

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 17:34

Publicado em 

26 jun 2019 às 17:34
A Receita já identificou mais de 96 mil contribuintes que tiveram o Documento de Arrecadação do Simples Nacional fraudado em todo o Brasil Crédito: Reprodução
Uma organização criminosa formada por escritórios de advocacia suspeitos de vender créditos fictícios para compensação de tributos federais ou suspensão de cobrança é alvo de uma operação da Polícia Federal. A Operação Saldos de Quimera foi deflagrada no começo da manhã desta quarta-feira (26) e conta com o apoio de auditores da Receita Federal e de procuradores do Ministério Público Federal.
As investigações, que levaram a operação, tiveram início com ações da Delegacia da Receita Federal, em Vitória, que, “a partir de auditorias, identificaram empresas que retificavam os pedidos de compensação de tributos alegando créditos indevidos ou retificavam a Declaração do Simples Nacional inserindo informações fraudulentas”.
Os policiais federais estão cumprindo, desde as primeiras horas da manhã, mandados de busca expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória em escritórios de advocacia em endereços na capital do Espírito Santo e no Rio de Janeiro.
De acordo com a Receita Federal, o nome da operação, Saldos de Quimera, faz referência aos créditos fictícios. A palavra quimera alude a qualquer composição fantástica, absurda ou fantasiosa, constituída de elementos disparatados ou incongruentes, significando também, por derivação de sentido, o produto da imaginação, sonho ou utopia”.
ALERTA
A Receita informou que já identificou mais de 96 mil contribuintes que tiveram o Documento de Arrecadação do Simples Nacional fraudado em todo o Brasil, e “alerta que aqueles que não regularizarem espontaneamente a situação perante o Fisco serão objeto de ação fiscal ou auditoria interna. Uma vez iniciado o procedimento fiscal, ocorre a perda da espontaneidade e o sujeito passivo deverá arcar, além do valor principal devido, com multa de ofício que poderá atingir 225% do tributo”.
Denúncias relacionadas a conhecimento de vendas de créditos tributários poderão ser feitas no site da receita.

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