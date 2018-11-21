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Fraude em carretas

Operação 'Raptores' terá segunda fase no Espírito Santo

Ainda nesta quarta-feira (21) serão ouvidos os quatro presos no Espírito Santo. Outros virão de avião e ônibus, da Bahia e de Minas Gerais

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 16:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 16:12
Mandado cumprido em um condomínio da Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho
A partir da operação realizada para prender integrantes de organizações que fraudavam a documentação de veículos após trocas de eixos, outras ações podem acontecer no Espírito Santo. Do total de 579 carretas adulteradas no Espírito Santo, 151 tiveram a autoria das fraudes identificadas. Outros 428 veículos, no entanto, ainda terão investigação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma segunda fase.
Segundo o promotor de Justiça do Gaeco, Bruno Simões Noya de Oliveira, haverá outros mandados a serem cumpridos no Espírito Santo. No entanto, é necessário confirmar as informações. Falta identificar com precisão os veículos e os empresários que se beneficiaram com a fraude. A gente tem a certeza de que eles foram alterados e modificados aqui no Espírito Santo, declarou.
> Carretas adulteradas podem ter causado mais de 2 mil acidentes no ES
No total, 13 pessoas foram presas na Operação Raptores, como foi batizada, sendo quatro no Espírito Santo, quatro em Minas Gerais e cinco na Bahia. Um dos integrantes das organizações criminosas era morador da Praia de Itaparica, em Vila Velha, mas não foi encontrado no local porque havia se mudado no último sábado (17). Ele está foragido junto a outro integrante da Bahia.
> Carreta que causou 23 mortes em Guarapari estava com eixo adulterado
Noya explica que agora todos os presos serão ouvidos e as documentações encontradas nas residências serão analisadas. Foram 21 mandados de busca e apreensão cumpridos, além das prisões. A gente faz cinco oitivas hoje, com a análises de documentos e objetos, cinco amanhã e cinco na sexta-feira (23). Vamos ouvir as pessoas presas e confrontar com os documentos analisados, explicou.
> Donos de oficinas são presos acusados de adulterar eixos de carretas
Os detidos na Grande Vitória e no interior do Estado começam a ser ouvidos já nesta quarta-feira (21). Eles serão transferidos para os presídios logo em seguida, de acordo com a PRF.
FORTE EQUIPE POLICIAL
No total 150 policiais rodoviários federais participaram da ação, sendo 100 só no Espírito Santo - onde aconteciam as fraudes, além de integrantes do Gaeco. Os agentes saíram entre a manhã desta terça-feira (20) e madrugada desta quarta-feira (21) para cumprir os mandados. Os criminosos de outros estados serão trazidos para o Espírito Santo, onde serão ouvidos.
>PRF e Gaeco desmancham quadrilha que alterava eixo de carretas no ES
Segundo o superintendente da PRF, Willis Lyra, os presos da Bahia serão trazidos para o Estado em um ônibus da própria polícia. Já os presos de Minas Gerais serão levados para serem ouvidos pelo Gaeco por meio de avião. Todos eles ficarão em presídios no Espírito Santo.

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