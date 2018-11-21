Operação 'Raptores' terá segunda fase no Espírito Santo

Mandado cumprido em um condomínio da Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho

A partir da operação realizada para prender integrantes de organizações que fraudavam a documentação de veículos após trocas de eixos , outras ações podem acontecer no Espírito Santo. Do total de 579 carretas adulteradas no Espírito Santo, 151 tiveram a autoria das fraudes identificadas. Outros 428 veículos, no entanto, ainda terão investigação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma segunda fase.

Segundo o promotor de Justiça do Gaeco, Bruno Simões Noya de Oliveira, haverá outros mandados a serem cumpridos no Espírito Santo. No entanto, é necessário confirmar as informações. Falta identificar com precisão os veículos e os empresários que se beneficiaram com a fraude. A gente tem a certeza de que eles foram alterados e modificados aqui no Espírito Santo, declarou.

No total, 13 pessoas foram presas na Operação Raptores, como foi batizada, sendo quatro no Espírito Santo, quatro em Minas Gerais e cinco na Bahia. Um dos integrantes das organizações criminosas era morador da Praia de Itaparica, em Vila Velha, mas não foi encontrado no local porque havia se mudado no último sábado (17). Ele está foragido junto a outro integrante da Bahia.

Noya explica que agora todos os presos serão ouvidos e as documentações encontradas nas residências serão analisadas. Foram 21 mandados de busca e apreensão cumpridos, além das prisões. A gente faz cinco oitivas hoje, com a análises de documentos e objetos, cinco amanhã e cinco na sexta-feira (23). Vamos ouvir as pessoas presas e confrontar com os documentos analisados, explicou.

Os detidos na Grande Vitória e no interior do Estado começam a ser ouvidos já nesta quarta-feira (21). Eles serão transferidos para os presídios logo em seguida, de acordo com a PRF.

FORTE EQUIPE POLICIAL

No total 150 policiais rodoviários federais participaram da ação, sendo 100 só no Espírito Santo - onde aconteciam as fraudes, além de integrantes do Gaeco. Os agentes saíram entre a manhã desta terça-feira (20) e madrugada desta quarta-feira (21) para cumprir os mandados. Os criminosos de outros estados serão trazidos para o Espírito Santo, onde serão ouvidos.