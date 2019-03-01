Polícia realiza operação para combater a venda clandestina de armas em Linhares Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Linhares, no Norte do Estado. O objetivo da ação é retirar de circulação armas que poderiam ser usadas em crimes durante o carnaval. Uma grande operação envolvendo homens da Polícia Militar e da Polícia Civil apreendeu armas de fogo e munição em quatro bairros de, no. O objetivo da ação é retirar de circulação armas que poderiam ser usadas em crimes durante o carnaval.

A ação começou por volta das 5h30 da manhã desta quinta-feira (28), quando os policiais seguiram para os bairros Novo Horizonte, Interlagos, Palmital e Canivete onde foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Cinco pessoas foram detidas, sendo duas em flagrante e três em cumprimento de mandado de prisão. Dos mandados, um é por estupro de vulnerável e os outros dois por homicídio.

“Com relação aos indivíduos que foram presos em flagrante pelo menos um deles é um indivíduo já conhecido de longa data pela segurança pública com histórico de homicídios e é um indivíduo de alta periculosidade”, destacou o delegado André Jaretta que comandou a operação.

Para o capitão Borba a operação retirou de circulação armas que poderiam ser utilizadas em crimes durante o carnaval. “Óbviamente é uma quantidade considerável de munição e armamentos retirados de circulação que poderiam vir a ser utilizados no cometimento de vários crimes no período do carnaval, então foi estrategicamente escolhido esse momento para realizar a operação”, explicou.

Durante a ação da polícia foram apreendidos uma pistola 01 pistola calibre .380; 04 carregadores de pistola; 01 espingarda calibre 12 com o cano serrado; 13 munições calibre .380 intactas; 05 munições calibre 12 intactas; 06 munições calibre .38 intactas; 04 munições calibre .357 intactas; 27 munições calibre .22 intactas, além de R$ 1.161,00 e um veículo VW Amarok, com restrição judicial.

“As denúncias têm chegado e a gente tem acompanhado a dinâmica da criminalidade. É sempre uma curiosidade das forças de segurança, saber como esses indivíduos conseguem se armar. A participação da comunidade foi fundamental com as denúncias pra gente produzir esse conhecimento e o material que gerou a busca e apreensão”, destacou o capitão.

O delegado André Jaretta explicou ainda que as investigações continuam: “as investigações vão prosseguir para ver se eles possuem envolvimento em outros delitos, se realmente havia essa comercialização de armas de fogo e outros fatos que podem ser elucidados com essas prisões”, ressaltou.