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Irregularidades

Operação mira corretores de planos de saúde no ES e no Rio

Há informações de que eles se utilizavam de empresas "de fachada" para registrar os beneficiários dos planos como empregados

Publicado em 

21 fev 2019 às 14:02

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 14:02

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) deflagrou na manhã desta quinta-feira (21) a Operação Corretagem, que mira corretores que vendiam planos de saúde de forma ilegal no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Não há informação de prisões, mas são cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na Grande Vitória, nas residências dos investigados e nas sedes das empresas envolvidas nas fraudes.
A operação é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPES. Segundo as investigações, os corretores vendiam planos de saúde empresarial como se fossem individuais.
Há informações de que eles se utilizavam de empresas “de fachada” para registrar os beneficiários dos planos como empregados, mediante falsificação de assinaturas em documentos que comprovavam o vínculo empregatício.
As investigações também mostram que os suspeitos superfaturavam as mensalidades, cobrando dos consumidores valores superiores aos previstos nos contratos celebrados com as operadoras de planos de saúde. Em alguns casos, deixavam de repassar as mensalidades às operadoras, de maneira que muitos beneficiários, quando precisavam de atendimento médico, eram surpreendidos com a informação de que seus planos estavam cancelados.
Foram comercializados centenas de planos de saúde no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, de acordo com o Gaeco. Os criminosos podem responder por prática de crimes contra as relações de consumo, além de estelionato, falsidade documental e associação criminosa.

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